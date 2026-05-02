رئيس التحرير
طه جبريل
جامعة العاصمة تدعم الصحة النفسية وذوي الهمم.. خدمات بأسعار رمزية بوحدة الاستشارات بكلية التربية

حسام الفقي

أعلنت جامعة العاصمة عن استقبال الحالات الجديدة بوحدة الاستشارات النفسية والتربوية بكلية التربية، مع تقديم الخدمات بأسعار رمزية لجميع منتسبي الجامعة والمجتمع المحيط، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، والدكتور وليد السروجي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسام حمدي، عميد كلية التربية، وبإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة مروة سعيد عويس، مدير المركز.

وأكدت جامعة العاصمة أن الصحة النفسية لم تعد رفاهية، بل أصبحت أحد أهم أسس النجاح والاستقرار وبناء الإنسان القادر على الإنتاج والعطاء، كما تضع الجامعة دعم ذوي الهمم وتمكينهم ودمجهم في المجتمع ضمن أولوياتها الاستراتيجية، انطلاقًا من إيمانها بحق الجميع في الحصول على الرعاية والدعم وفرص التطور المتكافئة.

وتقدم وحدة الاستشارات النفسية والتربوية بكلية التربية مجموعة متكاملة من الخدمات المتخصصة، من خلال نخبة من أساتذة الصحة النفسية والتربية الخاصة والمتخصصين، بما يضمن تقديم خدمة علمية ومهنية عالية المستوى.

أبرز الخدمات المقدمة:


-جلسات الإرشاد النفسي
للتعامل مع القلق، والتوتر، والضغوط الدراسية، واضطرابات المزاج، والمشكلات النفسية المختلفة.

-الاستشارات التربوية
لدعم أولياء الأمور والمعلمين في مواجهة المشكلات السلوكية والتربوية لدى الأطفال والمراهقين.

-برامج دعم ذوي الهمم وأسرهم
وتشمل برامج متخصصة لتنمية المهارات، وتعزيز الاستقلالية، وتقديم الإرشاد الأسري، والمساعدة في تحقيق الدمج الفعّال داخل المجتمع والمؤسسات التعليمية.

-برامج تطوير الذات
في مجالات الثقة بالنفس، وإدارة الوقت، ومهارات القيادة، وتنمية القدرات الشخصية.

وأكدت الجامعة أن الوحدة تقدم خدماتها في بيئة داعمة وآمنة، تراعي السرية التامة والخصوصية الكاملة، بما يساعد المستفيدين على طلب الدعم بكل ثقة واطمئنان.

ويأتي ذلك في إطار رؤية جامعة العاصمة نحو بناء مجتمع جامعي أكثر وعيًا وتوازنًا، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتهم ذوو الهمم، عبر توفير خدمات متخصصة تسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق التمكين النفسي والاجتماعي والتعليمي.

سارع بالحجز الآن بأسعار رمزية

- المكان: جامعة العاصمة – كلية التربية – مركز الإرشاد النفسي (الدور الأول)

وتدعو جامعة العاصمة الطلاب وأولياء الأمور وأسر ذوي الهمم وجميع الراغبين في الحصول على الدعم النفسي والتربوي إلى المبادرة بالحجز والاستفادة من الخدمات المتاحة.

قيلولة 20 دقيقة.. هل يمكن أن تغيّر يومك بالكامل؟

5 أطعمة موجودة في كل بيت ترفع السكر فجأة دون أن تشعر

بعد تريند الأنظمة النظيفة.. تناول البيض يوميًا مفيد أم خطر صامت؟ الحقيقة الكاملة

الخشاف

