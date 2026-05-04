الداخلية تكشف تفاصيل شكوى مواطن من ضابط مرور بمطروح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائم على النشر بقيام أحد ضباط الشرطة بمطروح بالتعنت معه وسحب رخصة تسيير السيارة قيادته لوضعه حاجب رؤية على زجاج سيارته ورفضه تغريمة غرامة فورية.



بالفحص تبين أنه 29 أبريل الماضى وأثناء قيام أحد التمركزات الأمنية بمطروح بمتابعة الحالة الأمنية قام أحد ضباط المرور بإستيقاف القائم على النشر وتبين قيامه بوضع "ملصق فاميه حاجب للرؤية" مثبت على الزجاج الملون الأصلى للسيارة بالمخالفة للقانون ، فقام بسحب رخصة التسيير الخاصة به لعدم جواز التصالح الفورى فى تلك المخالفة وفقاً للقانون.



أمكن تحديد القائم على النشر (مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة) وبسؤاله قرر بقيامه بنشر المنشور ظناً منه بتعنت الضابط تجاهه.

تم التحفظ على السيارة، وإتخاذ الإجراءات القانونية.

