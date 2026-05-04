بسبب لهو الأطفال .. تفاصيل تعدى شخصين على سيدتين بالغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصين بالتعدى على سيدتين بالضرب بإستخدام عصى خشبية بالغربية.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 21 أبريل الماضى تبلغ لمركز شرطة السنطة بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (شقيقين "الظاهران بمقطع الفيديو" ووالديهما، "أحدهم مصاب بسحجات") ، طرف ثان: (ربتى منزل الظاهرتين بمقطع الفيديو "إحداهما مصابة بجرح " ، وزوج إحداهما) ، مقيمين بدائرة المركز لخلافات بينهم حول الجيرة ولهو الأطفال ، قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب محدثين إصابتهم المنوه عنها.



أمكن ضبط طرفى المشاجرة فى حينه، وبحوزة الطرف الأول (2 عصا خشبية "شومة") وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.