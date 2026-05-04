اندلاع حريق في منشأة بترولية بالفجيرة إثر هجوم بطائرة مسيرة إيرانية

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم "الإثنين"، رصد أربعة صواريخ جوالة قادمة من إيران باتجاه الأجواء الإماراتية، مؤكدة أنه تم اعتراض ثلاثة منها بنجاح فوق المياه الإقليمية، فيما سقط الصاروخ الرابع في البحر دون تسجيل أضرار.

وأوضحت الوزارة أن الأصوات التي سُمعت في مناطق متفرقة من الدولة ناتجة عن عمليات الاعتراض الجوي، داعية المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات السلامة واتباع الإرشادات الصادرة عبر القنوات الرسمية.

في سياق متصل، أفادت الجهات المختصة في إمارة الفجيرة باندلاع حريق في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية «فوز»، نتيجة استهدافها بطائرة مسيرة يُعتقد أنها قادمة من إيران.

وأكدت أن فرق الدفاع المدني باشرت فورا التعامل مع الحريق، ولا تزال جهودها مستمرة للسيطرة عليه.

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية أن الدفاعات الجوية تتصدى لتهديدات صاروخية، داعية السكان إلى البقاء في أماكن آمنة ومتابعة المستجدات عبر المصادر الرسمية، مع التحذير من تداول الشائعات.