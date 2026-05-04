فان دايك يرفض انتقادات نظام تدريب ليفربول بعد الهزيمة من مانشستر يونايتد

رد فيرجيل فان دايك قائد ليفربول على الانتقادات الموجهة لنظام تدريب الفريق عقب الهزيمة 3-2 على ملعب مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الأحد، وذلك في ظل الجدل الدائر على مواقع التواصل الاجتماعي حول إجازة اللاعبين.

وتلقى فريق المدرب أرنه سلوت خسارته 18 في كافة المسابقات هذا الموسم ليظل ليفربول، حامل اللقب، في المركز الرابع برصيد 58 نقطة مع تبقي ثلاث مباريات على نهاية الموسم، وذلك رغم إنفاقه نحو 446 مليون جنيه إسترليني (603.84 مليون دولار) لتعزيز تشكيلة الفريق.

وسُئل فان دايك عن الادعاءات المتداولة على الإنترنت بأن جدول تدريبات ليفربول كان خفيفا، بما في ذلك الإشارة إلى أن اللاعبين كانوا في إجازة الأسبوع الماضي.

وقال فان دايك للصحفيين "لست متأكدا من أنها إجازة. إنها رحلة بالمدينة. إذا كان لديك يوم عطلة واحد - وليس لديك الكثير من العطلات - يقرر الناس ما يريدون فعله مع عائلاتهم. نحن لسنا أطفالا. الجميع بالغون.

"أتمنى أن يكون لدينا بضعة أيام إجازة إضافية في بعض الأحيان لأنني أعتقد أن الأمر له وجهان. ترى بيب جوارديولا يمنح مانشستر سيتي ثلاثة أيام إجازة في الأسابيع القليلة الماضية على التوالي ويقدمون أداء جيدا. الأمر يتعلق بإيجاد التوازن الصحيح".

وأضاف المدافع الهولندي "أستطيع أن أتفهم إذا اعتقد الناس أننا لا نتدرب، ثم لا نحقق نتائج جيدة، يمكن أن يُنظر إلى ذلك على أنه سبب لعدم تحقيقنا للنتائج".

وسينهي ليفربول الموسم دون أي ألقاب بعد خروجه من كأس الاتحاد الإنجليزي وتعرضه لهزيمة ثقيلة أمام باريس سان جيرمان في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وسيستضيف يوم السبت المقبل فريق تشيلسي صاحب المركز التاسع.

وأضاف فان دايك "أريد حل هذه المشكلة. أريد أن نجرب ما عشته خلال الفترة التي قضيتها هنا. أريد أن ننجح... علينا أن ندرك أنه في الموسم المقبل، لا يمكن تكرار ما حدث هذا الموسم. هذا أمر غير مقبول".