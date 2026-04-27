فان دايك يعلق على إصابة صلاح: ننتظر الفحوصات ونتمنى عودته سريعًا

تحدث فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، عن إصابة زميله محمد صلاح، مؤكدًا أن موقفه من العودة للمشاركة لا يزال غير واضح حتى الآن.

وكان صلاح قد تعرض للإصابة خلال مواجهة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، ليغادر الملعب قبل نهاية اللقاء، ما أثار القلق داخل الفريق والجماهير.

وأوضح فان دايك أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية لتحديد طبيعة الإصابة، مشيرًا إلى أن الجميع داخل الفريق يأمل في عودته سريعًا، خاصة في ظل المرحلة الحاسمة من الموسم.

وأضاف أن صلاح يبذل كل ما لديه من أجل التعافي في أسرع وقت ممكن، لافتًا إلى أن الإصابات في هذا التوقيت تكون صعبة نفسيًا على أي لاعب، خصوصًا مع اقتراب نهاية الموسم.

وأشار مدافع ليفربول إلى أن مدة غياب اللاعب غير معروفة حتى الآن، موضحًا أن إمكانية عودته قد تكون قريبة، لكنها تظل مرتبطة بنتائج الفحوصات والتقييم الطبي خلال الأيام المقبلة.

واختتم حديثه بالتأكيد على ثقته في قدرة صلاح على التعافي بسرعة، في ظل احترافيته العالية والدعم الذي يحظى به داخل النادي، مطالبًا بالانتظار حتى تتضح الصورة بشكل كامل.