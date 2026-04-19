زميل استثنائي.. فان دايك يوجه رسالة مؤثرة لمحمد صلاح

أشاد الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع فريق ليفربول، بعقلية الدولي المصري محمد صلاح، زميله في الفريق الأول، وذلك عقب مباراة إيفرتون بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز فريق ليفربول على نظيره إيفرتون، بنتيجة 2-1، في إطار الجولة 33 بهدفين محمد صلاح وفيرجيل فان دايك.

وقال فان دايك في تصريحات عقب المباراة: “سيكون لديّ الكثير من الكلام لأقوله عنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لكنه مهم جدًا لنا داخل الملعب وخارجه”.

وتابع: “‏التقدير أحيانًا يأتي عندما يرحل اللاعب، لكننا نقدّره كثيرًا الآن. إنه زميل استثنائي، وقد مررنا بكل شيء معًا، لحظات الصعود والهبوط. وسيظل مهمًا لنا في المباريات الخمس المتبقية”.

واختتم: “‏من المؤكد أن الأمر سيكون عاطفيًا له ولعائلته، وكذلك لنا، لأنه يعني الكثير لي، وللفريق، وللجماهير بالطبع. لكن أولًا، لا يزال أمامنا عمل يجب إنجازه. هو يعلم ذلك، وهذا هو التركيز الأساسي”.