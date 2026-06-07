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إصابة 12 شخصًا في إطلاق نار بمدينة توليدو الأمريكية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إصابة 12 شخصًا في إطلاق نار بمدينة توليدو الأمريكية

الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
محمد على

أصيب ما لا يقل عن 12 شخصًا، في إطلاق نار قرب مهرجان بولاية أوهايو الأمريكية، السبت.

وقالت الشرطة إن البحث عن المشتبه بهم مستمر، في أعقاب اندلاع إطلاق النار الذي دفع الحشود إلى الركض بحثًا عن مكان للاحتماء، بينما سارع آخرون لمساعدة الضحايا.

وقال “جو هيفيرنان”، نائب رئيس شرطة توليدو، إنه لم يتم احتجاز أي مشتبه به بعد مرور ساعات على الحادث، وحثت السلطات حضور المهرجان على التقدم بأي صور أو مقاطع فيديو على هواتفهم للحصول على أدلة محتملة.

ووقع إطلاق النار قرب مهرجان "أولد وست إند"، وهو تجمع سنوي للموسيقى الحية والجولات المنزلية.

وأضاف “هيفيرنان” أنه يبدو أن هناك شخصين على الأقل أطلقا النار، وكانا "على الأرجح يُطلقان النار على بعضهما البعض".

 وأكدت السلطات أن جميع المصابين على قيد الحياة، في حين وصفت حالة اثنين منهم بالحرجة.

وقال مايك ديواين حاكم ولاية أوهايو في بيان: "إنني قلق للغاية بشأن الوضع في توليدو الليلة. يجب أن تكون المهرجانات الصيفية مساحات آمنة للعائلات لقضاء الوقت معا من دون خوف من العنف".

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على منصات التواصل الاجتماعي أشخاصا يركضون وسط أصوات طلقات نارية، ومسؤولي الطوارئ وهم يتفقدون آخرين يبدو أنهم مصابون.

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