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الإشراف العام
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رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

«إنستجرام» يختبر ميزة ثورية لترجمة مشاهدات «Reels» إلى أرباح مالية تلقائية

إنستجرام
إنستجرام
احمد الشريف

بدأ تطبيق "إنستجرام" (Instagram)، المملوك لشركة "ميتا" العالمية، في اختبار آليات برمجية وأدوات تسييل مالي غير مسبوقة مخصصة بالكامل لدعم صناع المحتوى ومضاعفة أرباحهم عبر مقاطع الفيديو القصيرة "Reels".

ورصدت منصات تتبع الأكواد البرمجية لعام 2026 دمج عملاق التواصل الاجتماعي لحزمة اختبارية تتيح وضع الإعلانات المتراكبة الفوقية (Overlay Ads) تلقائياً، بهدف تبسيط عملية كسب الأموال دون حاجة منشئ الفيديو لبذل أي مجهود عتادي إضافي أو تنظيم صفقات رعاية مستقلة.

تضمين آلي للإعلانات دون إخلال ببنية الفيديوهات القصيرة

تستهدف الميزة الرقمية الجديدة حل المعضلة الكبرى التي واجهت منصات المقاطع العمودية القصيرة والمتمثلة في صعوبة دمج فواصل إعلانية تقليدية.

وتعتمد المعمارية المطورة لعام 2026 على السماح للشركات التجارية بالاطلاع على الفيديوهات الأكثر انتشاراً والملائمة لجمهورها، ثم حقن ملصقات أو بنرات إعلانية ذكية ونحيفة تتراكب أسفل مقطع الـ "Reel" دون حجب المحتوى البصري، لتمنح صانع المحتوى فوراً حصة عادلة من عائدات المشاهدات اللحظية بنسبة دقة برمجية تبلغ 100%.

أدوات تعهيد جماعي وهدايا رقمية لإنهاء الهيمنة الاحتكارية

تمنح "ميتا" عبر هذا التحديث طوق نجاة مالياً للمبدعين المستقلين لمواجهة التذبذب السعري في الصناديق التمويلية للمنصات المنافسة.

وحرص مصممو الواجهة لعام 2026 على تمديد الدعم لأدوات الدفع المباشر من المعجبين عبر ميزة الهدايا الرقمية (Gifts) المدفوعة كيميائياً بالنجوم، بالتوازي مع قنوات البث المشفرة (Subscriptions) التي تتيح لصانع المحتوى تقديم مقاطع وكواليس حصرية لجمهوره المخلص مقابل اشتراكات مالية شهرية تضمن استدامة الدخل المالي.

طفرة تسويقية كبرى تترقبها مجتمعات صناعة المحتوى في مصر

تفتح هذه الانفراجة الربمجية الواسعة آفاقاً عملية وتسويقية ممتازة لآلاف الشباب وصناع المحتوى الرقمي في مصر والشرق الأوسط فور انتهاء المراحل الاختبارية.

ويرى خبراء التسويق الإلكتروني لعام 2026 أن تبسيط آليات الربح من "Reels" داخل مصر سيسهم في تشكيل سوق عمل حر (Freelancing) ضخم، ويعفي المبدعين الناشئين من شروط الانتظار الطويل لبناء علاقات مع المعلنين، لتتحول المشاهدات المليونية محلياً إلى عوائد نقدية مباشرة تدعم نموهم الرقمي.

يبرهن اتجاه "إنستجرام" لتسهيل صفقات الربح الآلي من الفيديوهات القصيرة على أن الحفاظ على المواهب الرقمية لعام 2026 بات يتطلب حلولاً مالية ذكية ومباشرة.

ومع تسارع وتيرة التحديثات عبر الشبكة، يتوقع محللو قطاع التكنولوجيا أن تنجح "ميتا" في سحب البساط كلياً من المنصات العتيقة، ليظل المبدع والابتكار البرمي المستدام هما الأساس والقوة المحركة لسيادة الفضاء الافتراضي العالمي.

إنستجرام Instagram Reels ميتا

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