«شاومي» تفجّر مفاجأة وتطلق هاتفاً ثورياً ببطارية ضخمة سعة 7000 مللي أمبير

أعلنت شركة "شاومي" (Xiaomi) الرائدة عالمياً عن إطلاق هاتفها الأحدث لعام 2026 والمزود ببطارية عملاقة هي الأضخم في الفئات الاستهلاكية لتتجاوز حاجز الـ 7000 مللي أمبير كلياً.

وحرص العملاق الصيني في بيانه الرسمي المنشور اليوم على توجيه صدمة تقنية للمنافسين من خلال دمج مواد تصنيعية محدثة تعتمد على كيمياء السيليكون والكربون (Silicon-Carbon)، مما سمح بمضاعفة القدرة الاستيعابية للطاقة مع الحفاظ على النحافة الهندسية للهيكل الخارجي للهاتف ودون زيادة مفرطة في الوزن.

تكنولوجيا "EV-Grade" لقوة تشغيلية تصمد لأيام متواصلة

تستهدف المعمارية الداخلية لمنظومة الطاقة الجديدة، المستعارة من خلايا تكنولوجيا بطاريات السيارات الكهربائية المتطورة، منح المستخدم طاقة تشغيلية ممتدة الأجل.

وتمنح البطارية الجديدة الهاتف القدرة الفورية على العمل المتواصل دون انقطاع لمدة تتجاوز اليومين ونصف من الاستخدام الكثيف، مع دعم وضع الطوارئ الفائق (1% Power Lock) الذي يضمن إبقاء الهاتف قيد التشغيل والانتظار لساعات متتالية وإجراء المكالمات اللحظية الحيوية بنجاح كامل بنسبة 100%.

منظومة شحن خارق وميزة العمل كبنك طاقة متنقل

تتكامل السعة الضخمة للبطارية مع دعم حزمة شحن سريعة من فئة "Turbo Charging" بقدرة 33 واط توازن بدقة بين سرعة ملء الخلايا وحمايتها الكيميائية من التآكل الحراري؛ والمفاجأة الهندسية الأكبر في هاتف شاومي لعام 2026 تمثلت في تزويده بتقنية الشحن العكسي السلكي بقوة تصل إلى 18 واط، مما يحول الهاتف رسمياً إلى "بنك طاقة" (Power Bank) متنقل في الجيب قادر على شحن وتغذية الهواتف الذكية الأخرى والسماعات اللاسلكية بيسر تام.

مواصفات عتادية قوية بشاشة عملاقة ومعالج 5G متزن

يمنح الهاتف مستخدميه توليفة تقنية متزنة لا تقتصر على معايير الطاقة الفائقة بل تشمل تجربة ترفيهية رائدة.

وحقنت شاومي جهازها بشاشة عملاقة بمقاس 6.9 بوصة تدعم معدل تحديث لافتاً وسريعاً يبلغ 144Hz، بالتوازي مع معالج ثماني النواة يدعم شبكات الجيل الخامس "5G" وكاميرا ذكية بدقة 50 ميجابكسل مدعومة بخواص تعديل الصور بالذكاء الاصطناعي، فضلاً عن حماية مصنعية ضد قطرات الماء والأتربة بمعيار IP64.

انفراجة تسويقية كبرى تترقبها الأسواق المصرية وبديل ذكي لأزمة الطاقة

تفتح هذه القفزة العتادية الخارقة لشركة شاومي آفاقاً عملية واستهلاكية واسعة النطاق تثير شغف المستخدمين في السوق المصرية والعالم العربي لعام 2026.

ويرى مراجعو الهاردوير محلياً أن طرح هاتف ببطارية 7000 مللي أمبير يمثل الحل السحري والبديل المالي الأقوى للطلاب والشباب والموظفين الميدانيين (مثل كباتن التوصيل) لمواجهة فترات التواجد الطويل خارج المنزل وانقطاع الكهرباء، دون الحاجة لحمل ملحقات ثقيلة.

يبرهن الكشف الرسمي لشركة شاومي عن هاتفها ذي البطارية السباعية على أن سباق الهواتف الذكية لعام 2026 قد غادر رسمياً معارك الأداء التقليدي ليتمركز حول كفاءة الطاقة وصمود العتاد.

ومع بدء التدفق التجاري للهاتف بأسعار تنافسية مفاجئة، يستعد قطاع الهواتف المتوسطة لاستقبال معايير استخدام جديدة تؤكد أن الابتكار الحقيقي هو الذي يخدم المتطلبات الحياتية المباشرة للمستهلك.