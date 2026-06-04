شاومي تكشف أحدث الابتكارات عن مستقبل القيادة الذاتية بالذكاء الاصطناعي

كشفت أبحاث شاومي للذكاء الاصطناعي عن إطار عمل " Xiaomi OneVL " ونماذج القيادة والروبوتات المدمجة عن ثورة في دمج الرؤية واللغة والعمليات في خطوة واحدة، وذلك يعني نقل السيارات من مجرد مركبات إلى "كيانات واعية" قادرة على التنبؤ بالطريق، والتفكير الذكي والتكيف السريع مع البيئة المحيطة والبيئات المعقدة .

شاومي تكشف أبحاث جديدة لتطوير القيادة الذاتية بالذكاء الاصطناعي

- المحاور الرئيسية لتطوير القيادة الذاتية بالذكاء الاصطناعي :

شاومي تكشف أبحاث جديدة لتطوير القيادة الذاتية بالذكاء الاصطناعي

القيادة الشاملة من الباب إلى المصعد: بفضل نماذج مثل " XLA " .

تجاوزت هذه التقنية مجرد السير على الطرق المفتوحة لتشمل الملاحة داخل مواقف السيارات المعقدة تحت الأرض، وتوجيه السيارة للركن تلقائياً والوصول للراكب إلى أقرب مصعد .

نماذج العالم " World Models "

شاومي تكشف أبحاث جديدة لتطوير القيادة الذاتية بالذكاء الاصطناعي

استطاعت السيارة محاكاة وتوقع تصرفات المشاة والمركبات الأخرى مسبقاً بناء على تحليل ملايين سيناريوهات القيادة، مما يحاكي أسلوب التفكير البشري ويعزز معايير السلامة والأمان بشكل غير مسبوق .

توظيف تقنيات " MiMo-Embodied "

شاومي تكشف أبحاث جديدة لتطوير القيادة الذاتية بالذكاء الاصطناعي

تعمل هذه التقنية علي توحيد الذكاء بين القيادة والروبوتات مما يتيح للسيارة التعلم الذاتي والتكيف السريع مع السيناريوهات غير المتوقعة .

- تاريخ شركة شاومي في صناعة السيارات :

في مارس من عام 2021 تم الإعلان الرسمي عن دخول قطاع السيارات الكهربائية وتخصيص استثمارات أولية بقيمة 10 مليار دولار على مدار العقد.

شاومي تكشف أبحاث جديدة لتطوير القيادة الذاتية بالذكاء الاصطناعي

وفي نوفمبر من عام 2023 تم الكشف الأولي عن السيارة الكهربائية الأولى للشركة (SU7) بعد الحصول على التراخيص الحكومية في الصين.

وفي عام 2024 تم الإطلاق التجاري والبيع الرسمي لسيارة شاومي SU7 التي حققت إقبال هائل، وتنتج في مصنع متطور جداً في العاصمة بكين.