بشاشة عملاقة.. شاومي تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة

أشارت تقارير حديثة إلى شركة ريدمي تعتزم إطلاق هاتفين من سلسلة Redmi K100 مزودين بمعالج Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس وبينما يُتوقع إطلاقهما في سبتمبر من هذا العام، قد تكشف الشركة لاحقًا عن هاتف Redmi K100 Pro Max مزود بمعالج Snapdragon 8 Elite من الجيل السادس.

من المتوقع أن يأتي الهاتفان المزودان بمعالج Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس بشاشات قياس 6.59 بوصة و6.9 بوصة. وبينما لا تزال أسماؤهما الرسمية طي الكتمان، يُطلق على هذين الطرازين اسمي Redmi K100 وK100 Pro.

مواصفات هاتف Redmi K100 Pro

على الجانب الاخر بحسب التسريبات، سيأتي هاتف Redmi K100 Pro بشاشة كبيرة تدعم معدل تحديث فائق السرعة. واستنادًا إلى تقارير سابقة، يُتوقع أن يأتي بشاشة OLED قياس 6.9 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 185 هرتز.

وتشير التسريبات أيضًا إلى أن الهاتف، يعد مزود بمعالج Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس، قد يضم كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل ذات مستشعر كبير، بالإضافة إلى كاميرا تليفوتوغرافية بدقة 50 ميجابكسل بتقنية المنظار، مصممة للتصوير عن بُعد.

ميزات هاتف Redmi K100 Pro

أما فيما يتعلق بالوسائط المتعددة، فمن المتوقع أن يوفر الهاتف مكبرات صوت ستيريو فائقة الجودة، ونظام ضبط متماثل لمكبري الصوت، ومحرك اهتزاز قوي لتحسين تجربة اللمس.

على الجانب الآخر من المتوقع أن يحتوي هاتف K100 Pro على بطارية بسعة 9000 مللي أمبير . وقد يدعم الشحن السلكي بقدرة 100 واط، بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي فائق السرعة ومن بين الميزات المتوقعة الأخرى ماسح بصمة مدمج في الشاشة بتقنية الموجات فوق الصوتية، ومقاومة فائقة للماء، ويشير المصدر إلى أن الجهاز قد يقدم جميع الميزات المتميزة المتوقعة من هاتف ذكي رائد من الجيل القادم.