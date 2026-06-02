استشهاد 3 فلسطينيين بنيران إسرائيلية في غزة
سيولة مرورية.. الكوبري العائم الجديد أحدث مشروعات الربط بين مدينتي بورسعيد وبورفؤاد
منصة مصر الصناعية الرقمية تطرح 400 قطعة أرض لدعم الإنتاج وتقليص فجوة الاستيراد
ميناء نويبع البحري بجنوب سيناء يستقبل أول أفواج حجاج البر العائدين من الأراضي المقدسة
الرئيس السيسي: السلام الدائم في الشرق الأوسط يبدأ بحل القضية الفلسطينية وفق الشرعية الدولية
7 قطاعات صناعية أولوية و400 شركة عارضة.. الغذاء يتصدر استراتيجية الصناعة المصرية
الداخلية تكشف حقيقة ادعاءات سيدة بتلفيق قضية لزوجها في كفر الزيات
بصحبتهم 7 أحداث.. القبض على 6 رجال وسيدتين استغلوا الأطفال في أعمال التسول
مرموش: المنافسة في السيتي تجعلني لاعبًا أفضل.. وطموح الفراعنة كبير بكأس العالم
عصابة المغافلة.. ضبط سيدة وابنتها بتهمة سرقة مشغولات ذهبية بكفر الشيخ
رئيس الصليب الأحمر اللبناني: الوضع الصحي يتعقد كل يوم
متظاهرون من اليهود المتشددين يقطعون الطرق ويعطلون القطارات في إسرائيل
ميناء نويبع البحري بجنوب سيناء يستقبل أول أفواج حجاج البر العائدين من الأراضي المقدسة

استقبل ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء، فجر اليوم / الثلاثاء/، أول أفواج حجاج البر العائدين من الأراضي المقدسة عقب أدائهم مناسك الحج، وذلك على متن العبارة «سينا» القادمة عبر الخط الملاحي "نويبع – العقبة".

وأعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر - في بيان - أن إجمالي عدد الحجاج العائدين بلغ 123 حاجا على متن 4 أتوبيسات، حيث جرى استقبالهم وسط استعدادات مكثفة وتنسيق كامل بين الجهات العاملة بالميناء، بما أسهم في سرعة إنهاء إجراءات الوصول وتقديم مختلف التسهيلات اللازمة للحجاج فور وصولهم إلى أرض الوطن.

وأكدت الهيئة استمرار تنفيذ خطة متكاملة لاستقبال رحلات عودة الحجاج من خلال رفع درجة الجاهزية التشغيلية وتكثيف فرق العمل بالأرصفة وصالات الوصول، بما يضمن انسيابية الحركة وسرعة إنهاء الإجراءات وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للحجاج العائدين، إلى جانب توفير سيارة إسعاف مجهزة بالكامل والأطقم الطبية اللازمة للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة.

من جانبه..قال رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر المهندس محمد عبدالرحيم؛ إن الهيئة سخرت جميع إمكانياتها البشرية والفنية لاستقبال حجاج بيت الله الحرام العائدين عبر ميناء نويبع بتقديم أعلى مستويات الخدمة والرعاية لضيوف الرحمن.

وأوضح أن فرق العمل بالميناء تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان سرعة إنهاء الإجراءات وتوفير سبل الراحة للحجاج، بما يعكس حرص الدولة المصرية على تقديم تجربة عودة آمنة وميسرة تليق بحجاج بيت الله الحرام.

وأضاف أن الهيئة تتابع بشكل مستمر حركة وصول أفواج الحجاج عبر الخط الملاحي نويبع – العقبة، مع التأكيد على جاهزية الميناء لاستقبال الرحلات تباعا خلال الفترة المقبلة، وتوفير جميع التسهيلات اللازمة لضمان انتظام حركة الوصول وسرعة تقديم الخدمات، في إطار الجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن وتيسير عودتهم إلى أرض الوطن.

