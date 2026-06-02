لاستشراف المستقبل.. 23 متدربا يشاركون في برنامج “التخطيط بالسيناريوهات”

اختتم معهد التخطيط القومي برنامج " التخطيط بالسيناريوهات" بمشاركة 23 متدربًا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والخاص والمجتمع المدني.

يأتي ذلك انطلاقًا من حرص المعهد على تعزيز ثقافة التخطيط القائم على الأدلة، وتطوير أدوات التحليل والاستشراف، بما يدعم كفاءة الكوادر الوطنية في التعامل مع المتغيرات المتسارعة والتحديات التنموية المعقدة، ويسهم في صياغة سياسات وخيارات مستقبلية أكثر مرونة وفاعلية.

وقامت بتنفيذ البرنامج الدكتورة هبة مغيب مديرة مركز التخطيط والتنمية الصناعية.

وقد استهدف البرنامج ترسيخ مفاهيم التفكير الاستراتيجي واستشراف المستقبل، من خلال تحليل أبرز المتغيرات الدولية والإقليمية المؤثرة على منظومة التخطيط القومي والاستراتيجي، وإبراز أهمية التخطيط بالسيناريوهات كأحد الأدوات الحديثة الداعمة لقدرة المؤسسات على التعامل مع الأزمات والتحديات المعقدة في بيئات تتسم بعدم اليقين وتسارع التحولات.

كما شهد البرنامج استعراضًا لعدد من القضايا والمحاور الرئيسية المرتبطة بالتخطيط الاستراتيجي وبناء السيناريوهات المستقبلية، بما أسهم في تعميق فهم المشاركين للأبعاد النظرية والتطبيقية ذات الصلة، فضلًا عن توضيح الفروق الجوهرية بين مفهومي التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات، والعمل على تنمية قدرات المشاركين في بناء السيناريوهات المستقبلية وتوظيف أدوات التحليل الاستراتيجي المختلفة، وفقًا للمناهج العلمية المعاصرة المعتمدة في إعداد وصياغة السيناريوهات.

وارتكز البرنامج أيضا على مجموعة من المحاور العلمية والتطبيقية المتخصصة، تضمنت: أطر ومفاهيم التخطيط الاستراتيجي وعلاقتها بالأطر التنموية الحاكمة للخطط الاستراتيجية، ومستويات ومراحل إعداد الخطط الاستراتيجية، وأهمية توظيف منهجية التخطيط بالسيناريوهات في دعم كفاءة التخطيط المستقبلي، فضلًا عن استعراض منهجيات بناء السيناريوهات وأدوات تحليلها، بما يعزز من قدرة المشاركين على توظيفها في دعم عمليات التخطيط وصنع القرار.

واختُتم البرنامج بمجموعة من التطبيقات العملية والتدريبات التفاعلية التي أتاحت للمشاركين توظيف المفاهيم والمنهجيات المكتسبة في تحليل المتغيرات الراهنة واستشراف المسارات المستقبلية المحتملة، بما يسهم في تعزيز قدراتهم على صياغة سيناريوهات مستقبلية داعمة لعمليات التخطيط وصنع القرار بكفاءة وفاعلية.

ويأتي هذا البرنامج في إطار التزام معهد التخطيط القومي بدوره العلمي والتدريبي في إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية، من خلال تقديم برامج متخصصة تسهم في تطوير القدرات المؤسسية والبشرية، وتعزيز كفاءة منظومة التخطيط والتنمية، بما يدعم توجهات الدولة المصرية نحو تبني سياسات أكثر كفاءة واستشرافًا للمستقبل.