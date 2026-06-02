أجهزة المدن الجديدة تنفذ حملات مكبرة لإزالة المخالفات والتعديات والإشغالات

كثّفت أجهزة عدد من المدن حملاتها الميدانية الموسعة، وذلك ضمن خطة متكاملة تستهدف الحفاظ على النسق الحضاري، والتعامل الفوري مع المخالفات.

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمواصلة التصدي لكافة صور المخالفات والتعديات والإشغالات بالمدن الجديدة.

مدينة العبور الجديدة

ففي مدينة العبور الجديدة، واصل جهاز المدينة حملاته المكثفة بمنطقة جمعية أحمد عرابي، وتحديدًا بنطاق “خط 10”، حيث نُفذت حملة موسعة استهدفت مواجهة الأنشطة المخالفة، وأسفرت عن تنفيذ 7 قرارات غلق وتشميع.

مدينة بدر

وفي مدينة بدر، واصل جهاز المدينة تنفيذ حملاته المكثفة للتصدي للمخالفات والإشغالات، وشهد الحي المتميز (2) تنفيذ حملة إشغالات بالقطعة رقم (306) بالمجاورة السابعة، عقب رصد مخالفة تمثلت في تغيير نشاط البدروم بالمخالفة للاشتراطات والضوابط المعتمدة. كما واصل الجهاز حملاته بمنطقة الوادي الأخضر “الزلزال سابقًا” لإزالة الإشغالات والتعديات ومنع عودة المظاهر العشوائية.

مدينة الشروق

وفي مدينة الشروق، شن جهاز المدينة حملة إزالة مكبرة، حيث تم تنفيذ 14 قرار إزالة لمخالفات تمثلت في زيادة النسبة البنائية بالأدوار، بالمخالفة لشروط التراخيص الصادرة.

بني سويف الجديدة

وفي مدينة بني سويف الجديدة، استكمل جهاز المدينة حملاته المكثفة، وتم تنفيذ إزالة فورية لمبانٍ مخالفة أُقيمت دون ترخيص على قطعة أرض بالمجاورة الثانية بالحي السكني الأول، بالمخالفة للاشتراطات البنائية المعتمدة للمنطقة.

أسيوط الجديدة

وواصل جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، تنفيذ حملات رفع الإشغالات والتعديات بالشوارع والطرق الرئيسية، حيث استهدفت الحملات الحي الأول، وأسفرت عن إزالة عدد من الإشغالات والعوائق التي تعوق حركة المواطنين والمركبات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

العاشر من رمضان

كما واصل جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان حملاته الميدانية المكثفة بعدد من الأحياء والمحاور الرئيسية، وأسفرت الحملات عن رفع الإشغالات المخالفة بمنطقة الأردنية، وإزالة التعديات بالحي الأول “الزهور”، بما أسهم في تيسير الحركة المرورية وتحسين المشهد الحضاري للمدينة.

أجهزة المدن الجديدة

وأكد مسؤولو أجهزة المدن الجديدة استمرار تنفيذ الحملات الميدانية بشكل يومي، والتعامل بكل حسم مع أية مخالفات أو تعديات، حفاظًا على المظهر الحضاري والانضباط العمراني، وتحقيق بيئة عمرانية منظمة وآمنة تليق بالمواطنين وتدعم جهود التنمية المستدامة بمختلف المدن الجديدة.