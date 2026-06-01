لعشاق الفئة المتوسطة.. شاومي تطلق هاتف Poco X7 Pro بإمكانات فائقة

سلسلة هواتف POCO الأكثر مبيعًا وبطلة الأداء بلا منازع، طالما قدمت سلسلة X أجهزة ممتازة وأداءً مذهلاً. وهذا الجيل الجديد ليس استثناءً، إذ يأتي بترقيات قوية شاملة.

ومن المؤكد أن هاتف POCO X7 Pro يرقى إلى مستوى التوقعات، ولكن ما الذي يميز هذه السلسلة الجديدة تحديدًا؟

معالج Dimensity 8400-Ultra

حققت شركة MediaTek في السنوات الأخيرة تقدماً مذهلاً، حتى أنها تفوقت على Qualcomm Snapdragon في بعض الجوانب.

استخدم هاتف POCO X6 Pro العام الماضي معالج MediaTek Dimensity 8300-Ultra ، وكان بمثابة نقلة نوعية في فئته السعرية وقد قدم هذا المعالج أداءً متميزاً وكفاءة عالية في استهلاك الطاقة، ما أكسبه إشادة واسعة من المستخدمين. هذا العام، يعود هاتف POCO X7 Pro للتعاون مع MediaTek، ليُطلق أحدث معالج رائد Dimensity 8400-Ultra .

يُعدّ معالج Dimensity 8400-Ultra، المصنّع بتقنية TSMC 4 نانومتر، معالجًا رائدًا، حيث حقق أكثر من 1.7 مليون نقطة في اختبار AnTuTu. وللمقارنة، حقق هاتف Samsung Galaxy S24+، الذي يبلغ سعره 650 دولارًا أمريكيًا والمزود بمعالج Exynos 2400، حوالي مليوني نقطة. أما هاتف POCO X7 Pro، الذي قد يكون سعره أقل من نصف سعر المعالج الرائد، فيُقلّص الفجوة ويُقدّم تجربة استخدام تُضاهي الهواتف الرائدة، مُعيدًا بذلك تعريف توقعات المستخدمين.

تتخلف الأجهزة المنافسة المزودة بمعالجات مثل Snapdragon 7+ Gen 3 (بنتيجة 1.3 مليون على AnTuTu) أو Snapdragon 7s Gen2 (بنتيجة 660 ألف على AnTuTu) بفارق كبير عن معالج Dimensity 8400-Ultra من حيث الأداء. يضمن هذا المستوى من الأداء قدرة POCO X7 Pro على التعامل مع جميع المهام التي تُسند إليه - سواءً كانت ألعابًا أو تصويرًا أو بثًا مباشرًا أو تعدد مهام - بسلاسة تامة ودون أي تأخير

ميزات هاتف POCO X6 Pro

يعمل الهاتف بنظام التشغيل HyperOS 2.0 ويأتي ببطارية بسعة 6000 مللي أمبير + شاحن فائق السرعة بقوة 90 واط ويعد من أبرز التحسينات في هاتف POCO X7 Pro بطاريته، حيث يأتي ببطارية سعة 6000 مللي أمبير دون زيادة ملحوظة في حجم الهاتف

بالإضافة إلى البطارية الأكبر حجماً، ستحصل على شحن فائق السرعة بقوة 90 واط، والذي يمكنه شحن البطارية التي تبلغ سعتها 6000 مللي أمبير من 0 إلى 100% في حوالي 42 دقيقة. وهذا يجعلها أسرع من الهواتف الأخرى المزودة ببطاريات أصغر

إلى جانب التصوير، يتميز هاتف POCO X7 Pro بميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تشمل تغييرات ذكية للخلفية وإزالة العناصر، مما يتيح للمستخدمين الوصول إلى ميزات تحرير عالية الجودة.