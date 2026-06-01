قبل أيام من الإطلاق الرسمي .. إليك مواصفات هاتف Xiaomi 17T وحش شاومي القادم

تستعد شركة شاومي لإطلاق هاتف Xiaomi 17T يوم 4 يونيو . وقبل الإطلاق، كشف تسريب عن السعر المتوقع للهاتف وبحسب التسريبات، سيُطرح هاتف Xiaomi 17T بنسختين 12 جيجابايت + 256 جيجابايت و12 جيجابايت + 512 جيجابايت ومن المتوقع أن يُباع الطراز الأساسي بسعر 65,999 روبية. سيكون هذا أول هاتف ذكي من سلسلة T من Xiaomi منذ إطلاق Xiaomi 11T Pro عام 2022

مواصفات هاتف شاومي 17T

يعد من المتوقع أن يتميز هاتف Xiaomi 17T، بسعره، بشاشة LTPS مقاس 6.59 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز. وتدعم الشاشة سطوعًا يصل إلى 3500 شمعة/م² وسطوعًا يصل إلى 2000 شمعة/م² في وضع HBM كما سيدعم الهاتف تقنية Dolby Vision، ومكبرات صوت ستيريو مزدوجة، وتقنية Dolby Atmos لتجربة وسائط متعددة محسّنة.

يعمل الهاتف الذكي بمعالج MediaTek Dimensity 8500 Ultra. وقد يأتي الجهاز أيضاً بذاكرة وصول عشوائي LPDDR5X Ultra RAM وذاكرة تخزين UFS 4.1.

يعد من المتوقع أن تُزوّد ​​شاومي هاتفها بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل من نوع لايكا لايت فيوجن 800، وكاميرا تليفوتوغرافية بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 5x وتقريب ذكاء اصطناعي يصل إلى 120x، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل بزاوية رؤية 120 درجة. أما بالنسبة لصور السيلفي ومكالمات الفيديو، فيُقال إن الهاتف سيحتوي على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

تدعم الكاميرا الخلفية تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، بينما تدعم الكاميرا الأمامية تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

من المتوقع أن يأتي هاتف Xiaomi 17T ببطارية سعة 6500 مللي أمبير مع شحن سلكي بقوة 67 واط وشحن سلكي عكسي بقوة 22.5 واط. كما يُقال إن الهاتف يتميز بتصنيف IP68 لمقاومة الغبار والماء، وتقنية Bluetooth 6.0، وتقنية NFC، وشبكة Wi-Fi 7، بالإضافة إلى ماسح بصمة مدمج في الشاشة للتحقق من الهوية البيومترية.