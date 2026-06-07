«أنشيلوتي»: منتخب مصر فريق منظّم لا يُستهان به ويمتلك لاعبين يصنعون الفارق

أشاد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، بمستوى منتخب مصر، مؤكدًا أنه خصم صعب ويمتلك لاعبين مميزين قادرين على صناعة الفارق، إلى جانب النجمين محمد صلاح وعمر مرموش.

وقال أنشيلوتي في تصريحات صحفية إن المنتخب المصري قدم أداءً منظمًا خلال اللقاء الودي، موضحًا أن الفريق اعتمد بشكل واضح على الهجمات المرتدة وكان ندًا قويًا طوال المباراة.

وأضاف مدرب البرازيل أن مواجهة مصر كانت اختبارًا مهمًا ضمن استعدادات “السيليساو” لبطولة كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن مثل هذه المباريات تساعد على تقييم جاهزية اللاعبين وتجربة بعض الأفكار التكتيكية قبل المونديال.

وانتهت المباراة بفوز البرازيل على منتخب مصر بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم على ملعب هنتنغتون بنك بمدينة كليفلاند الأمريكية، ضمن سلسلة المباريات التحضيرية للبطولة.

وكان منتخب مصر قد خسر أمام نظيره البرازيلي بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب هانتينجتون بنك بمدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية، وذلك في ختام استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب مصر الأول، لخوض منافسات كاس العالم، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

قائمة منتخب مصر فى بطولة كأس العالم 2026

وضمت قائمة منتخب مصر كل من: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ، مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف زيكو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم.

مجموعة ومواعيد منتخب مصر في كأس العالم

ويتنافس منتخب مصر فى المجموعة السابعة مع منتخبات: منتخب بلجيكا – إيران - نيوزيلندا، وذلك فى البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ.

موعد مباراة مصر وبلجيكا

ـ مصر vs بلجيكا 15 يونيو (3:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 15يونيو - 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر ونيوزيلندا

ـ مصر vs نيوزيلندا 21 يونيو (9:00 مساءً) بتوقيت فانكوفر (كندا) 22 يونيو - 4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر وإيران

ـ مصر vs إيران 26 يونيو (11:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 27 يونيو - 6:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.