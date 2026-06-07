بالأحضان .. لقطة مميزة بين محمد صلاح وأنشيلوتي في مباراة البرازيل ومصر | شاهد

شهدت مباراة منتخب مصر والبرازيل الودية لقطة مميزة جمعت النجم المصري محمد صلاح بالمدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي ، على ملعب هينتنجتون بمدينة كليفلاند الأمريكية،

وظهر أنشيلوتي وهو يصافح اللاعبين على دكة بدلاء منتخب مصر، ثم صافح صلاح وعانقه في لقطة مميزة جمعت الثنائي.

أسدل الستار على المواجهة الودية التي جمعت بين منتخب مصر ونظيره البرازيلي على ملعب هينتنجتون بمدينة كليفلاند الأمريكية، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026.

وانتهت المباراة بفوز المنتخب البرازيلي بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء شهد ندية كبيرة ومحاولات هجومية متبادلة من الجانبين.

نجح المنتخب البرازيلي في حسم المواجهة بفضل الهدفين اللذين سجلهما برونو جيماريش وإندريك، بينما أحرز مصطفى زيكو هدف منتخب مصر الوحيد، ليمنح الفراعنة دفعة معنوية رغم الخسارة قبل انطلاق المونديال بأيام قليلة.

وقدم المنتخب المصري أداءً جيدًا خلال فترات عديدة من المباراة، حيث حاول مجاراة القوة الهجومية للمنتخب البرازيلي وصنع عددًا من الفرص، إلا أن الخبرة والفاعلية الهجومية رجحتا كفة المنافس في النهاية.

وتأتي هذه المباراة ضمن البرنامج التحضيري الأخير للمنتخب الوطني قبل المشاركة في كأس العالم، حيث يسعى الجهاز الفني إلى الوقوف على جاهزية اللاعبين واختيار التشكيل الأنسب لخوض المنافسات الرسمية.

مجموعة مصر في كأس العالم

يخوض المنتخب المصري منافسات البطولة ضمن مجموعة قوية تضم منتخبات إيران وبلجيكا ونيوزيلندا، في مجموعة يتطلع خلالها الفراعنة إلى تحقيق نتائج إيجابية والمنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الدور التالي.