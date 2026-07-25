الزراعة تكشف حصاد لجنة المبيدات.. إصدار 11.8 ألف تصريح وتأهيل 1600 متدرب

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن جهود وأنشطة لجنة مبيدات الآفات الزراعية، خلال النصف الأول من عام 2026، حيث نجحت اللجنة في إصدار 11 ألفًا و853 موافقة وشهادة وتصريحًا وإفادة فنية، فيما نجح مركز التدريب التابع للجنة في تأهيل أكثر من 1600 متدرب، في إطار جهود إحكام الرقابة على المبيدات، ودعم منظومة الإنتاج الزراعي.

يأتي ذلك وفقا لتقرير تلقاه السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتورة هالة أبو يوسف، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، حول جهود الارتقاء بالمنظومة ، وتعزيز الاستخدام الأمثل والآمن لمبيدات الآفات الزراعية.

وأوضحت رئيس اللجنة، أن الموافقات الفنية للاستيراد جاءت في صدارة الإصدارات بإجمالي 2406 موافقات، تلتها 2340 إفراجًا جمركيًا، بما يعكس انتظام إجراءات استيراد وتداول المبيدات وفق الضوابط المعتمدة.

وأضافت أن اللجنة أصدرت خلال النصف الأول من العام الجاري، 2170 بطاقة استدلالية خاصة بالبيانات الملصقة على عبوات المبيدات، إلى جانب 1796 شهادة لاجتياز التقييم الحيوي، فضلًا عن 1111 شهادة لتسجيل المبيدات، بما يدعم ضمان جودة المبيدات المتداولة في السوق المصرية.

وفي إطار جهودها لبناء القدرات، أوضحت ابو يوسف ان البرنامج الوطني لتدريب مطبقي المبيدات، قد شهد تنفيذ 46 برنامجًا تدريبيًا في 19 محافظة على مستوى الجمهورية، أسفرت عن تأهيل 1131 متدربًا من مطبقي المبيدات، بما يعزز كفاءة عمليات التطبيق ويضمن الاستخدام الآمن للمبيدات، بالإضافة إلى تنفيذ 14 دورة تدريبية لتأهيل 422 مديرًا مسؤولًا عن محال الاتجار بالمبيدات، بالتعاون مع عدد من كليات الزراعة بالجامعات المصرية ومعهد بحوث وقاية النباتات، إلى جانب إصدار 30 شهادة لتأهيل مديري مصانع المبيدات، مع استمرار العمل لاستكمال تأهيل مديري جميع المصانع المرخصة في مصر، والبالغ عددها 51 مصنعًا.

وقالت رئيس اللجنة، أنه قد تم اصدار 27 شهادة تدريب في مجال التبخير الاحترافي، كما أسفر برنامج إعداد المدربين (TOT) عن تأهيل 25 مدربة من محافظات الوجهين البحري والقبلي، إلى جانب تنفيذ ثلاثة برامج تدريبية متخصصة استفادت منها 55 متدربة بمحافظات كفر الشيخ والفيوم والدقهلية، بهدف نشر الوعي بالاستخدام الآمن لمبيدات الآفات الزراعية.

وفي إطار تنظيم تداول المبيدات وتصنيعها، أوضحت أبويوسف أنه تم اصدار 251 تصريحًا لتداول المبيدات المجهزة محليًا، إلى جانب 25 ترخيصًا لتشغيل مصانع المبيدات، بالإضافة الى 91 بطاقة خاصة بالمحاصيل التصديرية (Off-label)، و53 إفادة فنية خاصة بالمطهرات والشموع المستخدمة في تصدير الموالح، بما يسهم في دعم حركة الصادرات الزراعية المصرية والالتزام بالاشتراطات الدولية.

وفي سياق متصل أشارت رئيس اللجنة، في التقرير إلى مشاركتها في فعاليات المؤتمر الاقتصادي المصري الصيني الذي عقد في مطلع يوليو الجاري، بحضور وفد صيني رفيع المستوى ممثلاً لمدينة "شيجياتشوانغ" وبالتعاون مع شركة (Hebei Shumu) للتقنية الحيوية، يعقبه استقبال الوفد بمقر اللجنة لبحث سبل توطين صناعة المبيدات في مصر؛ وذلك بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي محوري لانطلاق هذه الصناعة نحو أسواق إفريقيا والشرق الأوسط، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات وزير الزراعة.

وأكدت ابو يوسف على تكثيف التنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة، حيث عقدت اللجنة سلسلة لقاءات مشتركة مع عدد من المؤسسات الوطنية، شملت الإدارة المركزية للحجر الزراعي، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مصلحة الجمارك المصرية، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، فضلاً عن كلية الزراعة بجامعة عين شمس، بما يعزز التكامل الرقابي والبحثي لتطوير منظومة المبيدات، والحفاظ على صحة الإنسان والبيئة، ودعم تنافسية الصادرات الزراعية المصرية.