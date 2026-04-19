محمد صلاح يسجل.. ليفربول يحسم ديربي المرسيسايد أمام إيفرتون بالضربة القاضية

حقق فريق ليفربول الفوز على فريق إيفرتونبنتيجة 2-1، في ديربي الميرسيسايد، اليوم الأحد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل محمد صلاح هدف ليفربول في الدقيقة 29 بعد تمريرة سحرية من جاكبو ليعلن عن تقدم ليفربول بهدف نظيف.

وتعادل بيتو لصالح إيفرتون في الدقيقة 54 من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة 90+10 سجل فيرجيل فان دايك الهدف الثاني ليحسم ديربي المرسيسايد لصالح ليفربول.

وبهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده للنقطة 55 ليحتل المركز الخامس بترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، وتوقف رصيد إيفرتون للنقطة 47 ليحتل المركز العاشر.

تشكيل ليفربول

أعلن الجهاز الفني لـ ليفربول، بقيادة آرني سلوت، التشكيل الرسمي لمواجهة إيفرتون في ديربي الميرسيسايد، اليوم الأحد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل عودة محمد صلاح إلى التشكيل الأساسي، بعد مشاركته كبديل في المباراة الأخيرة أمام باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي.

خط الدفاع: فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، أندي روبرتسون.

خط الوسط: فلوريان فيرتز، دومينيك سوبوسلاي، كورتيس جونز، ريان جرافنبيرش.

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، ألكسندر إيزاك.