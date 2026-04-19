الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

ديربي الميرسيسايد يشتعل.. 5 نجوم في ليفربول يقاتلون لإنقاذ موسمهم أمام إيفرتون

ليفربول
أمينة الدسوقي

يحل ليفربول ضيفا ثقيلا على جاره إيفرتون مساء الأحد، ضمن الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في نسخة جديدة من ديربي الميرسيسايد الذي يأتي هذه المرة بطابع مصيري للفريقين في صراع التأهل إلى البطولات القارية.

يدخل ليفربول اللقاء في المركز الخامس بـ52 نقطة، مقابل 47 نقطة لإيفرتون صاحب المركز العاشر، ما يجعل المواجهة مباشرة في حسابات أوروبا، ويضاعف من الضغوط داخل معسكر “الريدز” بعد موسم مخيب خرج فيه الفريق من جميع المنافسات.

ليفربول

سلوت أمام الفرصة الأخيرة

المدرب الهولندي آرني سلوت يدرك أن بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا قد تمثل طوق النجاة الوحيد لموسمه الأول. 

الفوز في الديربي، مع تعثر المنافسين، قد يقرب الفريق من هدفه الأوروبي أما التعثر، فقد يعقد الحسابات ويضع مستقبله مع النادي تحت المجهر.

فان دايك القائد تحت المجهر

تعرض الخط الخلفي لليفربول لانتقادات واسعة هذا الموسم، وكان القائد فيرجيل فان دايك في قلب هذه العاصفة.

ديربي إيفرتون يمنحه فرصة مثالية لاستعادة الهيبة الدفاعية وقيادة الفريق نحو مباراة نظيفة تعيد الثقة المفقودة.

كوناتي سباق مع الزمن والعقد

بالنسبة للفرنسي إبراهيما كوناتي، فإن ما تبقى من الموسم يمثل اختبارا حاسما عقده يقترب من نهايته دون اتفاق للتجديد، وتراجع مستواه أثر في جاذبيته لدى الأندية المهتمة فاستعادة الصلابة الدفاعية قد تعيد خلط أوراق مستقبله.

ليفربول

إيزاك الفرصة الذهبية في الهجوم

السويدي ألكسندر إيزاك لم يترك بصمة قوية بعد عودته من الإصابة، لكن الظروف الحالية تمنحه فرصة مثالية لقيادة الهجوم، خاصة مع الغيابات المؤثرة فالديربي قد يكون نقطة التحول في موسمه.

فيرتز استعادة بريق ليفركوزن

الأنظار تتجه أيضا إلى الألماني فلوريان فيرتز، أحد أبرز صفقات الصيف، والذي ظهر بمستوى متذبذب.

حيث أن الجماهير تنتظر منه استحضار نسخة تألقه مع باير ليفركوزن في اللحظة الأكثر حساسية هذا الموسم.

ديربي لا يقبل القسمة

في ديربي الميرسيسايد، لا تقاس المباراة بالنقاط فقط، بل بالكرامة والتاريخ لكن بالنسبة لليفربول هذه المرة، فإن الرهان أكبر موسم كامل، ومستقبل مدرب، ومصير نجوم، كلها على المحك في 90 دقيقة مشتعلة.

