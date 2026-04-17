رحيل 7 لاعبين عن ليفربول بنهاية الموسم برفقة محمد صلاح .. ما السبب؟

يبدو أن نادي ليفربول مقبل على مرحلة انتقالية كبيرة، خاصة مع اقتراب رحيل نجمه الأبرز محمد صلاح بنهاية الموسم الجاري، وهو ما قد يفتح الباب أمام تغييرات واسعة في قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووفقًا لتقرير صحيفة التليجراف البريطانية، فإن رحيل صلاح لن يكون الحدث الوحيد داخل “الريدز”، بل من المتوقع أن يشهد الفريق مغادرة عدد من اللاعبين في إطار خطة لإعادة البناء.

وتضم القائمة أسماء شابة وأخرى ذات خبرة، ما يعكس رغبة الإدارة في إعادة تشكيل الفريق بشكل شامل استعدادًا للمواسم المقبلة.

الراحلون عن ليفربول

من بين أبرز اللاعبين المرشحين للرحيل، يظهر اسم كورتيس جونز، الذي لم يحصل على فرص مشاركة كافية هذا الموسم، ما قد يدفعه للبحث عن تجربة جديدة.

كما يتردد اسم هارفي إليوت، العائد من الإعارة، وسط غموض بشأن مستقبله مع الفريق.

وتشير تقارير أخرى إلى احتمالية مغادرة عدد من العناصر الأخرى مثل كوستاس تسيميكاس، واتارو إندو، بالإضافة إلى جو جوميز، في ظل سعي النادي لتجديد الدماء داخل التشكيلة.

هذا بالإضافة إلى المهاجم الإيطالي فيديريكو كييزا "28 عامًا" وكالفين رامزي "22 عامًا"، الذي لم يلعب سوى في بطولات الكأس، وريس ويليامز "25 عامًا"، الذي لم يلعب دقيقة واحدة مع الفريق الأول منذ عام 2021.

ما أسباب رحيل لاعبي ليفربول؟

تشمل القائمة حتى الآن 8 لاعبين مرشحين لمغادرة “أنفيلد”، سواء بسبب تراجع مستوى المشاركة أو رغبة النادي في تحقيق عوائد مالية من بيع بعض العناصر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع نتائج متذبذبة للفريق خلال الموسم الحالي، ما دفع الإدارة للتفكير في إعادة هيكلة شاملة.

كما قد تشمل التغييرات بعض الأسماء الكبيرة، في خطوة تهدف إلى تقليل متوسط أعمار الفريق ورفع مستوى التنافسية.

من ناحية أخرى، يُتوقع أن يؤدي رحيل صلاح، الذي يُعد أحد أعمدة الفريق الهجومية، إلى تغيير كبير في أسلوب اللعب، إلى جانب ضرورة التعاقد مع بدائل قادرة على تعويض تأثيره.

وقد بدأت بالفعل إدارة ليفربول في دراسة عدة خيارات لتدعيم الخط الأمامي، خاصة مركز الجناح الأيمن.