الوداع الأخير.. محطات حاسمة تنتظر محمد صلاح مع ليفربول

يبدو أن رحلة النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول تقترب من محطتها الأخيرة في ظل تقارير متزايدة تشير إلى رحيله بنهاية موسم 2025-2026 بعد سنوات حافلة بالإنجازات داخل جدران "أنفيلد".

وبحسب ما يتردد في الأوساط الإعلامية فإن صلاح توصل إلى اتفاق ودي مع إدارة ليفربول على عدم تجديد عقده ليغادر الفريق في صفقة انتقال حر، مختتما مسيرة استثنائية شهدت تحقيق العديد من الألقاب والأرقام القياسية.

ويخوض ليفربول مرحلة حاسمة في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز حيث يسعى لإنهاء البطولة ضمن المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا بعد الخروج من بطولتي الكأس وتراجع حظوظه في المنافسة على اللقب.

ويحتل الفريق المركز الخامس برصيد 52 نقطة من 32 مباراة، بعدما حقق 15 فوزًا و7 تعادلات مقابل 10 هزائم، ما يضعه تحت ضغط كبير في الجولات المتبقية لضمان بطاقة التأهل الأوروبي.

وفي ظل اقتراب نهاية المشوار يستعد محمد صلاح لخوض مباريات حاسمة قد تكون الأخيرة له بقميص "الريدز" أبرزها ديربي الميرسيسايد أمام إيفرتون إلى جانب المواجهة المرتقبة ضد مانشستر يونايتد وهي لقاءات اعتاد فيها النجم المصري التألق وترك بصمته.

مباريات محمد صلاح المتبقية مع ليفربول بالدوري الإنجليزي:

الجولة 33: إيفرتون × ليفربول – 19 أبريل

الجولة 34: ليفربول × كريستال بالاس – 25 أبريل

الجولة 35: مانشستر يونايتد × ليفربول – 3 مايو

الجولة 36: ليفربول × تشيلسي – 9 مايو

الجولة 37: أستون فيلا × ليفربول – 17 مايو

الجولة 38: ليفربول × برينتفورد – 24 مايو

محمد صلاح هدف كبار الدوري السعودي للمحترفين

تشهد أروقة الدوري السعودي للمحترفين حراكا متسارعا في الفترة الحالية لحسم واحدة من أبرز صفقات سوق الانتقالات مع تصاعد الاهتمام بالتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول، وسط تفاؤل متزايد بإمكانية إتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب تقارير صحفية، من بينها "موقع TEAMTALK" دخلت خمسة أندية سعودية سباق التعاقد مع قائد منتخب مصر مستهدفة ضمه في صفقة انتقال حر في خطوة من شأنها أن تحدث صدى واسعًا على المستوى العالمي.

وتتصدر قائمة المهتمين أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به من صندوق الاستثمارات العامة والذي يواصل ضخ استثمارات ضخمة لتطوير كرة القدم في المملكة.

قوة نادي الهلال في التعاقد مع محمد صلاح

ورغم التغييرات الأخيرة في هيكل ملكية نادي الهلال عقب دخول شركة المملكة القابضة المدعومة من الأمير الوليد بن طلال، فإن اهتمام "الزعيم" بضم محمد صلاح لا يزال قائما بقوة ضمن خطة استقطاب أبرز نجوم كرة القدم عالميا.

وفي تطور لافت، دخل القادسية دائرة المنافسة ليظهر كمنافس جاد خاصة بعد تعيين المدرب بريندان رودجرز مديرا فنيا للفريق، إلى جانب الدعم الذي يتلقاه النادي من أرامكو، ما يعزز من قدرته على إبرام صفقات كبرى.

وفي المقابل، نفت مصادر مطلعة صحة الأنباء التي تحدثت عن تراجع القدرات المالية للدوري السعودي مؤكدة أن الاستثمارات الرياضية تسير بشكل منفصل عن أي متغيرات اقتصادية مع وجود التزام واضح بمواصلة الإنفاق لدعم تطور اللعبة.

وتأتي هذه التحركات ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز الحضور العالمي للدوري السعودي، خاصة مع اقتراب استضافة كأس العالم 2034، حيث ينظر إلى التعاقد مع لاعب بحجم محمد صلاح كخطوة محورية لتعزيز الجاذبية الجماهيرية والتسويقية للمسابقة.