الشباب والرياضة عن أزمة أرض ميت عقبة: توافق بين الأوقاف ونادي الزمالك للتوصل إلى حلول

علق محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة على اجتماع وزارة الأوقاف والشباب والرياضة مع نادي الزمالك بسبب على أزمة أرض نادي الزمالك في ميت عقبة مع وزارة الأوقاف.

وقال محمد الشاذلي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نادي الزمالك يقدر أراضي الأوقاف ويكون أنه لا مساس بأراضي الأوقاف".

وتابع محمد الشاذلي، أن وزارة الأوقاف تقدر قيمة نادي الزمالك التاريخية والرياضية وتراعي الأزمات المالية التي تعاني منها نادي الزمالك.

ولفت محمد الشاذلي: "لا أزمة مستقبلية وهناك توافق على أهمية الوصول لحلول توافقية بين الأوقاف والزمالك لصون أراضي الأوقاف في ميت عقبة".

وتابع محمد الشاذلي: "في شهر أغسطس المقبل ينتهي الزمالك من سداد آخر قسط من ملكية 90 ألف متر من أرض ميت عقبة ويتبقى 50 ألف متر".

