استبدال الأرض أو شراكة استثمارية.. أحمد موسى يطرح مقترحات لإنهاء أزمة نادي الزمالك مع الأوقاف

علق الإعلامي أحمد موسى، على أزمة أرض نادي الزمالك في ميت عقبة مع وزارة الأوقاف .



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة “صدى البلد”: "هناك مقترحات منها استبدال الأرض بأخرى لأن أرض الوقف لا تباع".



وتابع الإعلامي أحمد موسى: "هناك مقترح يطلق عليه زيادة النشاط التجاري ويكون هناك شراكة بين نادي الزمالك والاوقاف للاتفاق على قيمة عوائد واستثمارات".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "هناك مقترح أن يكون هناك حق انتفاع لعدة سنوات وقيمة ارض نادي الزمالك الان غير قيمتها في ٢٠٠٦ ويجب ان نبحث عن مخرج لحل هذه الأزمة".

ولفت الإعلامي أحمد موسى: "لا مساس بحقوق وزارة الاوقاف وحقوق الزمالك وجماهيره".