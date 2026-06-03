أحمد موسي عن واقعة صبري نخنوخ: لا تهاون مع أي شخص مهما بلغت شبكة علاقاته

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الدولة المصرية وجهت رسالة حاسمة تؤكد سيادة القانون وإنهاء أي مظاهر للنفوذ أو التجاوز خارج إطار الدولة، مشددا على أن مؤسسات الدولة تمتلك القدرة الكاملة على التعامل مع المخالفات بكل حزم.

و كتب أحمد موسي عبر أكس: الخلاصة في ليلة سقوط صبري نخنوخ : رسالة لكل من تسول له نفسه أنه لا تهاون مع أي شخص مهما بلغت شبكة علاقاته أو محاولة إيهام الناس بنفوذه .



وأضاف :لامكان لاستعراض القوة في دولة القانون ،لا مكان لفرض النفوذ في دولة المؤسسات،لامكان للبلطجة أو التلويح بها أو ترويع الناس .



و أستكمل :دولة المؤسسات تطبق القانون على الجميع دون إستثناء ،هيبة الدولة تتطلب الضرب بيد من حديد على من يعتقدون أنهم فوق المحاسبة أو الحساب ،غير مسموح باستعراض القوة في أي مكان داخل مصر من أي شخص أو مجموعة .



و أشار :مصر نجحت في مواجهة الإرهاب ودرء مخاطره ولن تتهاون في مواجهة الخارجين على القانون بكل حسم وشدة.



و أختتم :تحية واجبة للواء محمود توفيق وزير الداخلية وكل رجال وزارة الداخلية ومباحث القاهرة والأمن العام على تحركهم وسيطرتهم على جميع أطراف معركة منتصف الليل في التجمع الخامس واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مقتحمي معرض السيارات والقيام باعمال بلطجة وترويع المواطنين ،برافوووووو وزارة الداخلية.

وقررت نيابة القاهرة الجديدة ، حبس صبري نخنوخ وآخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم في اتهامه بتحطيم والتعدي على صاحب معرض سيارات بالقاهرة الجديدة.

وأسندت نيابة القاهرة الجديدة، إلى صبري نخنوخ وشقيقه و5 آخرين في تهمة تحطيم معرض سيارات في القاهرة الجديدة.

القصة الكاملة نرصدها في السطور التالية، حيث ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على صبري نخنوخ وشقيقه و5 أشخاص من رجال صبري نخنوخ بينهم نجل شقيقه جون، بمنطقة القاهرة الجديدة.