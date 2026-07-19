الرئيس السيسي: نتطلع لإتاحة المزيد من المشروعات التنزانية أمام الشركات المصرية.. أحمد موسى: أناشد رئيس الوزراء بإعداد تشريع لملاحقة الصفحات المشبوهة| اخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي



الرئيس السيسي من تنزانيا: بحثنا مقترح استحداث خط ملاحي للربط البحري بين مينائي "سفاجا" و"دار السلام"

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه جدد الإعراب عن الاستعداد للانخراط في مشروع توسعة ميناء دار السلام وتطويره، مع ضرورة وضع مخطط تطوير الميناء، ضمن تصور أوسع لمخطط المحاور اللوجيستية الإقليمية، وربطه بدول جوار تنزانيا.



الرئيس السيسي: نتطلع لإتاحة المزيد من المشروعات التنزانية أمام الشركات المصرية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه أكد في حديثه اليوم مع رئيسة تنزانيا عن التطلع لتوظيف النجاح الكبير الذي حققته الشركات المصرية في تشييد مشروع سد "جوليوس نيريرى" العظيم في إتاحة مزيد من المشروعات التنموية التنزانية أمام شركاتنا الوطنية والاستفادة من الأصول المتعددة التي تتواجد في هذه المرحلة على الأراضي التنزانية ومن الخبرات الكبيرة التي تراكمت لديها في تعزيز قدراتنا على العمل المشترك.



غضب واسع بعد استضافة صحفي إسرائيلي على شاشة «القاهرة والناس»..والقناة تحذف اللقاء

أثارت استضافة قناة القاهرة والناس لصحفي إسرائيلي حالة واسعة من الجدل والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتقد عدد كبير من المستخدمين ظهور الضيف عبر شاشة القناة، معتبرين أن الخطوة أثارت استياءً واسعًا بين المتابعين.



عمرو أديب: عمالة الأطفال وصمة عار والواد بلية.. مين يمنعهم؟

تحدث الإعلامي عمرو أديب عن أوضاع الأطفال في مصر، مؤكدًا أن رعاية النشء تمثل قضية أمن قومي، مطالبًا بوجود جهة تتولى مسؤولية حماية الأطفال والاهتمام بهم في مختلف الجوانب الصحية والتعليمية والاجتماعية.



400 جنيه.. رئيس قطاع التجارة الداخلية السابق يكشف مفاجأة عن الدعم النقدي

أكد المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية السابق بوزارة التموين، أن فكرة تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي تعد دراسة مطروحة منذ نحو 10 سنوات، موضحًا أن تطبيق الدعم النقدي؛ يأتي بعد وجود هدر في منظومة الدعم العيني يؤثر على وصول الدعم كاملًا إلى مستحقيه.



رئيس شعبة البن يكشف علامات تفضح القهوة المغشوش

أكد مصطفى الشيخ، رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن هناك علامات يمكن من خلالها التمييز بين البن السليم والمغشوش، مشيرًا إلى أن محبي القهوة يستطيعون ملاحظة هذه العلامات بسهولة.



رئيس شعبة البن: البن المصري آمن.. واحذروا الشراء من الأرصفة

أكد مصطفى الشيخ، رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن من يحب تراب مصر لا يقف صامتًا أمام أي فساد، موضحًا أنه تعرض لانتقادات واسعة خلال الفترة الأخيرة بعد حديثه عن وجود بن مغشوش في الأسواق.



البيض والدواجن .. نقيب الفلاحين يزف أخبارا سارة للمواطنين

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن الدولة حققت اكتفاءً ذاتيًا من البيض، ومن الدواجن بنسبة تتجاوز 98%، كما تمتلك اكتفاءً ذاتيًا من بعض المحاصيل، مثل الأرز.



أحمد موسى: أناشد رئيس الوزراء بالتحرك لإعداد تشريع سريع لملاحقة الصفحات المشبوهة على السوشيال ميديا

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تدار من داخل مصر ترتكب جرائم يومية ومحدش بيحاسبها.



بيكسبوا بالبلطجة.. أحمد موسى: الأرجنتتين ارتكبت 31 جريمة في ماتش إنجلترا بالمونديال

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن العالم بأكمله يعلم فضائح وفساد الفيفا بسبب منتخب الأرجنتين في المونديال.