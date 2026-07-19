الخطوط الجوية التركية: لا علاقة لنا بالحادث المتداول بشأن اعتداء راكب على مضيفة طيران

أصدرت الخطوط الجوية التركية بيانًا توضيحيًا بشأن ما تم تداوله حول واقعة اعتقال راكب أوروبى من أصول تركية بعد اعتدائه على مضيفة طيران إثر رفضه الجلوس بجوار امرأة خلال رحلة جوية متجهة من سامسون إلى دوسلدورف.

وأكدت الشركة في بيانها: "نود أن نوضح أن الحادث المذكور في الأخبار المتداولة لم يقع على متن أي من رحلات الخطوط الجوية التركية، وليس للشركة أي علاقة به."

وشددت الخطوط الجوية التركية على التزامها الكامل بتطبيق أعلى معايير السلامة والانضباط المهني على جميع رحلاتها، مؤكدة حرصها على سلامة وراحة الركاب وأطقم الضيافة، وداعيةً وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على البيانات الرسمية قبل نشر أو تداول أي معلومات تتعلق بالشركة.