أوكرانيا: أسقطنا 18 صاروخا من أصل 41 أطلقتها روسيا خلال الليل

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل عن سلاح الجو الأوكراني، أنه أسقط 18 صاروخا من أصل 41 أطلقتها روسيا خلال الليل.

وفي سياق متصل..أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن قوات مجموعة "زاباد" (الغرب) تواصل تحقيق تقدم ميداني على امتداد جبهة واسعة ضمن نطاق عملياتها في أوكرانيا، مؤكدًا إحراز مكاسب في عدة محاور داخل منطقة دونيتسك.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها تواصل عملياتها العسكرية في إقليمي دونباس ونوفوروسيا، مشيرة إلى استمرار الهجوم على مختلف المحاور بالتزامن مع تقدم الوحدات القتالية في عدد من المناطق الاستراتيجية.