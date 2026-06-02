أحمد موسى يكشف آخر استعدادات المنتخب لكأس العالم 2026

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن منتخب مصر يخوض تحديا استثنائياً في مونديال 2026، مضيفا أن نتمنى التوفيق للمنتخب مصر في هذه البطولة.

أضاف الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء ، أن مباراة البرازيل الودية والتي ستقام الأحد المقبل في غاية القوية واخر الاستعدادات لكأس العالم.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن ضم حمزه عبد الكريم لاعب برشلونة على منتخب مصر رسالة دعم كبيره، مستدركا أن اللاعب الدولي محمد صلاح من اكثر اللاعبين المعروفين في كأس العالم، وكل المنتخبات تحذر منه بشدة.