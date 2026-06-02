وزير الخارجية يبحث هاتفيًا مع عراقجي وويتكوف تطورات مسار المفاوضات "الأمريكية - الإيرانية"



جرى اتصالان هاتفيان بين وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، وكل من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي، والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار متابعة مستجدات الأوضاع الإقليمية.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن الاتصالين تناولا تطورات مسار المفاوضات "الأمريكية - الإيرانية"، حيث تم تبادل الرؤى حول سبل دفع المسار التفاوضي، والجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية توافقية تسهم في خفض التوتر بين الجانبين.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الوزير عبدالعاطي جدد، خلال الاتصالين، أهمية مواصلة الدفع نحو التوصل لحل توافقي للأزمة، مؤكدًا استمرار مصر في بذل جهودها بالتعاون مع الشركاء الإقليميين للتوصل لتسوية تراعي شواغل كافة الأطراف تدعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

م س ع