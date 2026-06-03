أحمد موسى عن أزمة أرض الزمالك بميت عقبة: لا تفريط في أموال الوقف وحقوق النادي

علق الإعلامي أحمد موسى، على أزمة أرض نادي الزمالك في ميت عقبة مع وزارة الأوقاف.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "وسائل التواصل الاجتماعي تتحدث عن الاجتماع الذي عقد اليوم في مكتب وزير الأوقاف بحضور وزير الرياضة وأمين صندوق نادي الزمالك".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "على جماهير نادي الزمالك ألا تسير خلف الشائعات فيما يتعلق بأزمة أرض الزمالك في ميت عقبة".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "الدولة حريصة على أموال الوقف وعلى نادي الزمالك، ولا تفريط في أموال الوقف ولا تفريط في حقوق نادي الزمالك".