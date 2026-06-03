أحمد موسى: الزمالك نادي جماهيري وأزمته مع الأوقاف بسبب أرض ميت عقبة

علق الإعلامي أحمد موسى، على أزمة أرض نادي الزمالك في ميت عقبة مع وزارة الأوقاف .



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" وسائل التواصل الاجتماعي تتحدث عن الاجتماع الذي عقد اليوم في مكتب وزير الأوقاف بحضور وزير الرياضة وامين صندوق نادي الزمالك".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" نادي الزمالك نادي جماهيري يجب الحفاظ عليه، وعلى الدولة ومؤسساتها الخفاظ على الزمالك".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" أزمة نادي الزمالك مع وزارة الأوقاف تتعلق بـ 50 الف متر مربع من أرض ميت عقبة ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :"هناك مقترحات منها استبدال الارض بأخرى لان أرض الوقف لا تباع ".

