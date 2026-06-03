أروى جودة: زوجي الإيطالي غيور وببيعرف يطبخ.. وحلم الأمومة سايباه على ربنا

تحدثت الفنانة أروى جودة، عن كواليس حياتها الشخصية وزواجها من رجل اعمال إيطالي.

وقالت أروى جودة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" المذاع على قناة "صدى البلد 2"،: “الراجل المصري محترم وجدع، وزواجي من رجل إيطالي قسمة ونصيب”.

وأكملت أروى جودة: "طوال سنوات مفيش عريس مصري اتقدملي، وجوزي اشتغل مع مشاهير كتير وعارف طبيعة عملي وشخصيتي".

وواصلت أروى جودة: "جوزي الإيطالي غيور، وهو بيطبخ حلو أوي، وبيحب المطبخ"، مضيفة: "أنا سايبة حلم الأمومة على ربنا".

وأكملت أروى جودة: "زوجي من أكتر الناس اللي بتشجعني على الشغل، وإحنا عملنا فَرَحِين، واحد في مصر، وواحد في إيطاليا، وتجهيز الأفراح خد وقت كبير".