منة عرفة تستعرض جمالها فى الساحل

شاركت الفنانة منة عرفة، جمهورها، صورة جديدة من عطلتها الصيفية، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.



تفاصيل إطلالة منة عرفة

وظهرت منة عرفة بإطلالة صيفية مرتدية كاش مايوه أبيض بسيط، وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها، معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

كما تميل منة عرفة إلى ترك شعرها القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.

وتعد الفنانة منة عرفة، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما تكشف عن جمالها.