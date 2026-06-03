أحمد موسى عن أزمة أرض نادي الزمالك والأوقاف بميت عقبة: لا نية لسحبها

كشف الإعلامي أحمد موسى تطورات أزمة أرض نادي الزمالك في ميت عقبة، وتفاصيل ما جرى من اجتماع بين وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري ووزير الشباب والرياضة جوهر نبيل.

وقال موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، «الدولة حريصة تمامًا على أموال الوقف وعلى نادي الزمالك، ولا تفريط في أموال الوقف ولا تفريط في حقوق الزمالك وجماهيره».

وأردف قائلًا: «نادي الزمالك هو نادي جماهيري لا بد من المحافظة عليه.. وعلى جماهير الزمالك الهدوء ومتمشوش وراء حد بيسخنكم بخصوص موضوع الأرض».

وأشار أحمد موسى إلى أن القصة كلها تتعلق في 50 ألف متر مربع من مقر نادي الزمالك، مضيفًا أنه «من اليوم ولمدة شهر.. هناك مقترحات.. إما استبدال الأرض بأخرى لأن أرض الوقف لا تُباع ولكن يجوز استبدال أرض بأرض أو أصل بأصل».

ولفت موسى إلى أنه سيكون هناك شراكة استثمارية ما بين الزمالك وهيئة الأوقاف بمعنى أن يتم الاتفاق أن العوائد والأموال تكون شراكة بين الجانبين والجميع يكون كسبان.

وتابع قائلًا: «الأمر الثالث هو حق انتفاع لمدة 20 سنة أو 30 سنة، ولكن قيمة الأرض الآن ليست كقيمة الأرض في 2006، وبالتالي الجميع يبحث عن مخرج لحل هذه الأزمة».

وذكر موسى أن عقد انتفاع أرض الزمالك يمتد لمدة 20 عامًا من 2006 وينتهي في أغسطس المقبل.

وجدد أحمد موسى التأكيد على أنه لا مساس بحقوق الأوقاف ولا مساس بحقوق نادي الزمالك، مضيفًا أن الدولة حريصة على النشاط الاجتماعي والنشاط الرياضي وحريصة على نادي الزمالك.

وأكد أحمد موسى أن اجتماع اليوم بين وزير الأوقاف ووزير الرياضة أكد أنه لا نية لسحب أرض نادي الزمالك.

ووجه موسى رسالة لمجلس إدارة الزمالك قائلًا: «لازم خطوة متقدمة لحل أزمة أرض ميت عقبة.. ومحدش عنده نوايا لسحبها