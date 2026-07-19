معاريف: إيران تزعم استعداد الولايات المتحدة لعملية برية.. وتكشف الموعد المتوقع

ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن الولايات المتحدة واصلت، لليلة الثامنة على التوالي، تنفيذ غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية داخل إيران، شملت منظومات دفاع جوي، ومستودعات للصواريخ والطائرات المسيّرة، إضافة إلى مواقع بحرية قرب مضيق هرمز.

وبحسب بيان القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، فإن الضربات استهدفت مواقع قالت واشنطن إنها استخدمت لتهديد الملاحة الدولية في مضيق هرمز، مؤكدة أن أكثر من 50 ألف جندي أمريكي لا يزالون منتشرين في منطقة الشرق الأوسط في حالة تأهب قصوى.

في المقابل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات في محافظتي هرمزجان وبندر عباس، إلى جانب جزيرة قشم، بينما تحدثت وكالة "تسنيم" عن سقوط عدد من الصواريخ على الجزيرة، دون إعلان رسمي عن حجم الخسائر.

كما أعلن الجيش الإيراني تنفيذ موجة جديدة من هجمات الطائرات المسيّرة استهدفت قواعد أمريكية في الكويت، مؤكدًا أن الهجمات جاءت ردًا على الضربات الأمريكية الأخيرة، فيما أعلنت الكويت تفعيل منظومات الدفاع الجوي للتصدي لأي تهديدات.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إيرانيين تهديدات بتوسيع الرد على الولايات المتحدة، حيث قال القائد في مقر "خاتم الأنبياء" إن أي هجوم جديد سيُقابل بـ"رد حاسم ومدمر"، بينما اعتبر مسؤولون آخرون أن القوات الأمريكية في المنطقة قد تصبح أهدافًا مباشرة إذا استمرت العمليات العسكرية.

وفي السياق ذاته، نقلت معاريف عن نائب وزير النفط الإيراني السابق، أسائر إبراهيمي عسل، زعمه أن الولايات المتحدة تستعد لعملية برية محتملة ضد إيران، عبر تعزيز وجودها العسكري في دول المنطقة وتجنيد مقاتلين أجانب، مشيرًا إلى أن أي تحرك من هذا النوع قد يُرجأ إلى شهر سبتمبر مع انخفاض درجات الحرارة.

ملاحظة: الادعاءات المتعلقة باستعداد الولايات المتحدة لعملية برية تستند إلى تصريحات مسؤولين إيرانيين نقلتها صحيفة معاريف، ولم يصدر أي إعلان رسمي من واشنطن يؤكد وجود خطة لشن عملية برية ضد إيران