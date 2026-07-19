قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انتظام امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بالثانوية والإعدادية في المحافظات
"أوتشا" تحذر من تزايد الاحتياجات الإنسانية في لبنان مع استمرار عودة النازحين
التعليم تُحذر من خطاب مُفبرك يزعم تغيير نظام امتحانات الإعدادية 2027
الجامعة العربية: القدس المحتلة جوهر القضية الفلسطينية ومفتاح السلام العادل
رسائل مصرية حاسمة بشأن البحر الأحمر.. عبد العاطي يبحث مع نظيره الإريتري تعزيز الشراكة وتطورات القرن الأفريقي
مصر: لا أمن ولا سلام بالشرق الأوسط إلا بإنهاء الاحتلال
مصر تدعو المجتمع الدولي للاقتداء ببلجيكا في حظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية
وزير التخطيط: الإصلاحات الاقتصادية عززت صمود مصر أمام الأزمات العالمية
اضطرابات هرمز تشعل أسعار الطاقة والصين تخفف صدمة سوق النفط العالمي
«هجيبلكم رجالة من بكرة أنا المدير».. مصدر يوضح حقيقة فيديو طبيب مستشفى جهينة
حكومة مدغشقر تعلن إعادة فرض حالة الطوارئ في قطاع الطاقة بسبب توترات الشرق الأوسط
مصر ترحب بقرار مجلس الوزراء البلجيكي بحظر استيراد السلع والمنتجات من المستوطنات الإسرائيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

معاريف: إيران تزعم استعداد الولايات المتحدة لعملية برية.. وتكشف الموعد المتوقع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فرناس حفظي

ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن الولايات المتحدة واصلت، لليلة الثامنة على التوالي، تنفيذ غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية داخل إيران، شملت منظومات دفاع جوي، ومستودعات للصواريخ والطائرات المسيّرة، إضافة إلى مواقع بحرية قرب مضيق هرمز.

وبحسب بيان القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، فإن الضربات استهدفت مواقع قالت واشنطن إنها استخدمت لتهديد الملاحة الدولية في مضيق هرمز، مؤكدة أن أكثر من 50 ألف جندي أمريكي لا يزالون منتشرين في منطقة الشرق الأوسط في حالة تأهب قصوى.

في المقابل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات في محافظتي هرمزجان وبندر عباس، إلى جانب جزيرة قشم، بينما تحدثت وكالة "تسنيم" عن سقوط عدد من الصواريخ على الجزيرة، دون إعلان رسمي عن حجم الخسائر.

كما أعلن الجيش الإيراني تنفيذ موجة جديدة من هجمات الطائرات المسيّرة استهدفت قواعد أمريكية في الكويت، مؤكدًا أن الهجمات جاءت ردًا على الضربات الأمريكية الأخيرة، فيما أعلنت الكويت تفعيل منظومات الدفاع الجوي للتصدي لأي تهديدات.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إيرانيين تهديدات بتوسيع الرد على الولايات المتحدة، حيث قال القائد في مقر "خاتم الأنبياء" إن أي هجوم جديد سيُقابل بـ"رد حاسم ومدمر"، بينما اعتبر مسؤولون آخرون أن القوات الأمريكية في المنطقة قد تصبح أهدافًا مباشرة إذا استمرت العمليات العسكرية.

وفي السياق ذاته، نقلت معاريف عن نائب وزير النفط الإيراني السابق، أسائر إبراهيمي عسل، زعمه أن الولايات المتحدة تستعد لعملية برية محتملة ضد إيران، عبر تعزيز وجودها العسكري في دول المنطقة وتجنيد مقاتلين أجانب، مشيرًا إلى أن أي تحرك من هذا النوع قد يُرجأ إلى شهر سبتمبر مع انخفاض درجات الحرارة.

ملاحظة: الادعاءات المتعلقة باستعداد الولايات المتحدة لعملية برية تستند إلى تصريحات مسؤولين إيرانيين نقلتها صحيفة معاريف، ولم يصدر أي إعلان رسمي من واشنطن يؤكد وجود خطة لشن عملية برية ضد إيران

الولايات المتحدة إيران مضيق هرمز القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم الملاحة الدولية الجيش الإيراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان والمخرج أحمد جلال عبدالقوي

شقيق الفنان أحمد جلال عبدالقوي ينعيه بكلمات مؤثرة: «مع السلامة يا أخي الأصغر»

احمد جلال

مسألة وقت .. آخر كلمات أحمد جلال عبد القوي قبل رحيله تهز مواقع التواصل الاجتماعي

احمد جلال

وفاة الفنان أحمد جلال عبد القوي بعد صراع مع السرطان

منشور غامض على حساب أحمد جلال عبد القوي يثير قلق متابعيه

منشور غامض على حساب أحمد جلال عبدالقوي يُثير قلق متابعيه

إنستاباي

تحذير جديد وعاجل من إنستاباي لملايين المستخدمين

مسلسل حضرة المتهم ابي

تفاصيل اللحظات الأخيرة فى وفاة أحمد جلال بطل «حضرة المتهم أبي» .. ماذا حدث؟

القهوة المغشوشة

«هات كوباية مية».. طريقة بسيطة تكشف القهوة المغشوشة في ثوانٍ

احمد جلال

قبل ساعات من رحيله.. أحمد جلال عبد القوي يتوقع وفاته.. الوقت عامل مهم في كل الأحوال

ترشيحاتنا

حملات رقابية بالغربية

الغربية.. المحافظ يتابع الضربات الرقابية لضبط منظومة الخبز المدعم

المستشار محمد السعيد الشربينى

بدء محاكمة 8 متهمين بـ"خلية داعش الدرب الأحمر" .. بعد قليل

حملات مرورية بالغربية

أمن الغربية يحرر 160 مخالفة مرورية لردع قائدي المركبات والسيارات وغرامات فورية

بالصور

تحذير بعد وفاة 6 مصريين بالسعودية.. علامات تسرب الغاز التي لا يجب تجاهلها

تسرب الغاز
تسرب الغاز
تسرب الغاز

في موجة الحر.. 7 نصائح تحميك من جلطات الدم القاتلة

جلطات الدم
جلطات الدم
جلطات الدم

جوري بكر تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

على البحر .. كارولين عزمي تخطف الأنظار بظهورها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ارحموا من في الأرض

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

المزيد