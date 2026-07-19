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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة.. وتراجع مرتقب في درجات الحرارة بداية الأسبوع المقبل

الطقس
الطقس
يارا أمين

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة التي تشهدها البلاد حاليًا، مؤكدة أن الأجواء الحارة ستستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، على أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيًا مع بداية الأسبوع المقبل.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة العظمى والمحسوسة ستعود تدريجيًا إلى معدلاتها الطبيعية اعتبارًا من مطلع الأسبوع المقبل، بعد استمرار الموجة الحارة الحالية لعدة أيام.

وأوضحت أن درجات الحرارة المحسوسة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ستتراوح خلال الأيام المقبلة بين 39 و40 درجة مئوية، في ظل ارتفاع نسب الرطوبة، وهو ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، خاصة خلال فترات الظهيرة.

وأضافت أن محافظات جنوب الصعيد والمناطق الحدودية تسجل اليوم درجات حرارة محسوسة تصل إلى 45 درجة مئوية في الظل، مع زيادة الإحساس بها بما يتراوح بين درجتين و3 درجات بسبب الرطوبة المرتفعة.

وأشارت الهيئة إلى أن نسب الرطوبة تشهد ارتفاعًا ملحوظًا على أغلب أنحاء الجمهورية، حيث تتجاوز 85% في القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما تزيد على 95% بالمناطق الساحلية، كما ترتفع أيضًا في محافظات الصعيد وجنوب البلاد، بالتزامن مع استمرار تأثير الكتلة الهوائية شديدة الحرارة.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن ارتفاع نسب الرطوبة يعد أحد أبرز أسباب زيادة الإحساس بدرجات الحرارة، لافتة إلى أن الأجواء شديدة الحرارة ستظل مسيطرة حتى بداية الأسبوع المقبل، قبل أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بشكل تدريجي

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