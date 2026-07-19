الأرصاد تحذر من استمرار الموجة شديدة الحرارة.. والمحسوسة تصل إلى 41 درجة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار تأثير الموجة شديدة الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، مؤكدة أن الأجواء الحارة ستستمر خلال الأيام المقبلة وحتى بداية الأسبوع المقبل، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة المحسوسة.

وأشارت الهيئة، في بيان لها، إلى أن درجة الحرارة المحسوسة على القاهرة الكبرى وصلت إلى 39 درجة مئوية، بينما سجلت 41 درجة في مناطق جنوب الصعيد، موضحة أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

وناشدت الهيئة المواطنين ضرورة اتباع الإرشادات الوقائية لتجنب التعرض للإجهاد الحراري، من بينها الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة، لا سيما خلال فترة الظهيرة، والإكثار من تناول المياه والسوائل للحفاظ على ترطيب الجسم.

كما شددت الهيئة على أهمية متابعة بيانات الطقس بشكل دوري والالتزام بالتعليمات الصادرة عنها، حفاظًا على الصحة العامة، خاصة كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة