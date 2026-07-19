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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قرارات الأعلى للإعلام بشأن الأداء الإعلامي المصاحب لمشاركة المنتخب في بطولة كأس العالم

الأعلى للاعلام
الأعلى للاعلام

انطلاقًا من المسؤولية القانونية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، في حماية حرية الرأي والتعبير، وترسيخ إعلام مهني ومسؤول، وتنفيذاَ لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم (180) لسنة 2018، والأكواد الإعلامية، ولائحة الضوابط والمعايير والجزاءات والتدابير.

وفي هذا الإطار، ومع انتهاء مشاركة المنتخب الوطني وأدائه المتميز في بطولة كأس العالم 2026، وما صاحبها من اهتمام وإشادة رسمية وجماهيرية وإعلامية واسعة، وتكليف المجلس للجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس، بمتابعة ورصد الأداء الإعلامي المصاحب للبطولة، والوقوف على مدى التزام الوسائل الإعلامية والإعلاميين بالضوابط المهنية والأكواد المنظمة للعمل الإعلامي.

يُثمن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الأداء المهني المسؤول الذي قدمته الغالبية العظمى من السادة الإعلاميين، وكانت رسالتهم الإعلامية حافزاَ لكل عناصر المنتخب وجماهيره من المصريين والعرب الذين عكس الإعلام تقديرهم ومحبتهم لمنتخبهم المجتهد، غير أن أعمال المتابعة التي باشرتها الإدارة العامة للرصد بالمجلس كشفت عن وقوع عدد من المخالفات والتجاوزات من قِبل بعض البرامج والإعلاميين، بما استوجب عرضها على اللجان المختصة.

وبعد الاطلاع على ما انتهت إليه أعمال الرصد، ودراسة ما عرضته لجنتا الشكاوى وضبط أداء الإعلام الرياضي من توصيات بشأن اتخاذ الإجراءات والجزاءات الآتية:

أولًا: إلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، بمنع ظهور الكابتن/ رضا عبدالعال لمدة 4 أشهر، مع توجيه إنذار نهائي له بإغلاق جميع حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي حال استمرار هذه المخالفات.

ثانيًا: إلزام قناة TEN بأداء مبلغ مالي قدره 200 ألف جنيه، لما سمحت به من بث التجاوزات المشار إليها عبر برنامج "البريمو" الذي يقدمه الأستاذ/ إسلام صادق.

ثالثا: توجيه لفت نظر إلى كل من الكابتن/ محمد فاروق، والكابتن/ أسامة حسن، والكابتن/ خالد الغندور، والكابتن/ مجدي عبدالغني، والكابتن/ باسم مرسي، والكابتن/ عفت نصار، والأستاذ/ إسلام صادق، والأستاذ/ أحمد جمال، والأستاذ/ أحمد أسامة. 

وبعد دراسة ومناقشة التوصيات المشار إليها، ومراعاةً لما يشهده الشارع المصري من حالة اصطفاف جماهيري وإعلامي واسعة خلف المنتخب الوطني، بما يسهم في توفير المناخ الملائم لمواصلة مسيرته وتحقيق أفضل النتائج في الاستحقاقات الرياضية المقبلة، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ما يأتي:

- تأجيل تفعيل التوصيات المشار إليها في الوقت الحالي، ومنح جميع الأطراف فرصة أخيرة للالتزام بأحكام القانون والأكواد الإعلامية والضوابط المهنية.

- التأكيد على أن أي تكرار للمخالفات سيترتب عليه تنفيذ التوصيات التي سبق تأجيل تفعيلها، إلى جانب ما يتم اتخاذه من قرارات بشأن أي مخالفات جديدة، وذلك وفقًا لأحكام القانون واللوائح المنظمة.

ويتطلع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة مراجعة شاملة وعمل إعلامي جاد قائم على مراعاة المصلحة العامة للرياضة المصرية التي تعلو فوق الأشخاص، والتمسك بأدوات النقد الموضوعي المسؤول الذي يهدف إلى التصويب لا إلى الترصد والانتقائية.

الرأي والتعبير الأعلى لتنظيم الإعلام إعلام مهني المسؤولية القانونية حماية حرية الرأي

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