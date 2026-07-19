شروط تنظيم رحلات السفاري والسياحة الصحراوية بمصر ..تفاصيل

أخطرت غرفة شركات السياحة، أعضائها عبر منشور حمل رقم 111 لسنة 2026، لإحكام الرقابة والمتابعة لحركة السائحين في المناطق الصحراوية والجبلية في مصر.

نوهت غرفة شركات السياحة في مشنورها على التزام كافة الشركات بالقواعد المنظمة لرحلات السفاري والسياحة الصحراوية، وفقًا للقوانين والقرارات.

قواعد تنظيم رحلات السفاري

وأوضحت غرفة السياحة، أن القواعد المنظمة تتضمن الموافقات المسبقة للفعاليات الكبرى، ويتعين على الشركات المنظمة للفعاليات الكبرى في مجال السياحة الصحراوية الحصول على تصديق الجهات المعنية، مع إلزامية تقديم الطلب قبل موعد تنفيذ الفعالية بمدة لا تقل عن 21 يومًا.





أشارت الغرفة، إلى أن القواعد التصاريح الأمنية للمناطق المحظورة شددت على التزام جميع الشركات دون استثناء باستخراج التصاريح الأمنية اللازمة لدخول المناطق الصحراوية والجبلية “المناطق المحظورة”، وذلك وفقًا للجهات المعنية.



ولفتت أن القواعد تضمنت المراجعة الأمنية للعاملين والمرافقين: طالبت الغرفة الشركات الراغبة في تنظيم هذه الرحلات بضرورة التوجه إلى وزارة السياحة والآثار (إدارة البرامج - قسم السياحة الصحراوية) لتقديم ملف متكامل بعد رفعه أولًا على البوابة الإلكترونية.

