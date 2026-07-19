الجيش الأمريكي: ارتفاع عدد قتلى قواتنا إلى 16 جندياً منذ بدء الهجمات مع إيران

أعلن الجيش الأمريكي اليوم / الأحد / ارتفاع حصيلة قتلى قواته إلى 16 جندياً منذ بدء الهجمات مع إيران ، وذلك عقب مقتل جنديين في هجوم إيراني استهدف قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن.

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجوم على القاعدة الأردنية والذي أسفر عن مقتل جنديين أمريكيين وفقدان ثالث بأنه "أمر مؤسف للغاية".

وقال ترامب في تصريحات للصحفيين الليلة الماضية في واشنطن بعد ساعات من مقتل جنديين أمريكيين وفقدان جندي ثالث في الأردن إثر غارات إيرانية، إن هذه الوفيات "أمرٌ مؤسف للغاية"، وأضاف أن الجنديين قتلا "أثناء خدمتهما لبلادنا"، وأكد مجدداً أن الهدف الرئيسي للحرب هو "منع إيران من امتلاك سلاح نووي".