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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الكويت.. الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية

الجيش الكويتي
الجيش الكويتي
أ ش أ

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، أن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية.

ونوهت رئاسة أركان الجيش الكويتي - في بيان اليوم /الأحد/ - بأن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.. داعية الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

ودعت السلطات الكويتية في رسائل تحذيرية عبر الهواتف المحمولة المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالبقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة، حفاظا على السلامة العامة.

رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي الدفاعات الجوية الكويتية هجمات صاروخية طائرات مسيرة إيرانية

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