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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مبابي الأقرب.. 3 طرق أمام ميسي لتحقيق جائزة الكرة الذهبية في كأس العالم 2026

ميسي
ميسي
عبدالله هشام

يستعد ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين لخوض نهائي بطولة كأس العالم 2026 أمام إسبانيا، وسط رغبة لتحقيق اللقب وكذلك جائزة الكرة الذهبية.

ونجح كيليان مبابي  في تسجيل هدفين في مباراة المركز الثالث والرابع أمام إنجلترا ليصل للهدف رقم 22 في مشواره بالبطولة ويتراجع ميسي للمركز الثاني برصيد 21 هدفا

وعلى مستوى نسخة بطولة كأس العالم 2026 نجح مبابي في الوصول للهدف رقم 10 مع صناعة 4 أهداف

ويتبقى فرصة واحده لـ ميسي خلال مباراة نهائي كأس العالم حتى يحقق الكرة الذهبية ولقب هداف البطولة أمام أسبانيا، وحتى الان سجل ميسي 8 أهداف وصنع 4 

ماذا يحتاج ليونيل ميسي لتحقيق جائزة الحذاء الذهبي لـ كأس العالم 2026

يحتاج ميسي لتسجيل 3 أهداف حتى يصبح هداف البطولة ويتوج بجائزة الحذاء الذهبي أو يسجل هدفين ويصنع هدف ليتفوق على مبابي بصناعة الأهداف.

والطريق الثالث أمام ميسي ليتوج بلقب الهداف هو تسجيل هدفين ويخرج قبل الدقيقة 78 ليتعادل مع مبابي في عدد الأهداف ويتفوق عليه بعدد دقائق اللعب الأقل منه.

ولعب مبابي 698 دقيقة مع فرنسا في كأس العالم 2026 أما ميسي حتى الان وقبل لقاء نهائي كأس العالم لعب620 دقيقة 

ليونيل ميسي الأرجنتين منتخب الأرجنتين كأس العالم كيليان مبابي

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