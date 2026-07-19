نهائي كأس العالم 2026.. هل تحسم مواجهة الأرجنتين وإسبانيا سباق الكرة الذهبية بين ميسي ويامال

لا يقتصر نهائي كأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا على المنافسة من أجل التتويج باللقب العالمي، بل يحمل أهمية استثنائية في سباق الفوز بجائزة الكرة الذهبية، مع احتدام الصراع بين الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي والنجم الإسباني الشاب لامين يامال.

صراع خاص بين ميسي ويامال

ويدخل ميسي المباراة النهائية بعدما قدم بطولة استثنائية أعادته إلى صدارة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية للمرة التاسعة في مسيرته، بعد أن قاد منتخب الأرجنتين إلى النهائي بأداء لافت، إلى جانب مستوياته المميزة مع إنتر ميامي.

وساهم قائد "التانجو" في 12 هدفًا خلال مشوار الأرجنتين بالمونديال، بعدما سجل 8 أهداف وصنع 4 أخرى، ليتصدر قائمة أكثر اللاعبين مساهمة تهديفية، كما يواصل المنافسة على جائزة الحذاء الذهبي قبل المباراة الحاسمة.

ولم يقتصر تألق ميسي على المنتخب، إذ واصل تقديم مستويات قوية مع إنتر ميامي، وقاده للتتويج بكأس الدوري الأمريكي، بعدما سجل 28 هدفًا وصنع 19 خلال النصف الثاني من عام 2025، قبل أن يضيف 13 هدفًا و7 تمريرات حاسمة في النصف الأول من عام 2026.

على الجانب الآخر، يخوض لامين يامال النهائي وهو أحد أبرز المرشحين لحصد الكرة الذهبية، بعدما قدم موسمًا مميزًا مع برشلونة، ساهم خلاله في التتويج بلقبي الدوري الإسباني وكأس السوبر، إلى جانب بصماته المؤثرة في دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا.

وأنهى يامال موسمه مع برشلونة بمساهمة مباشرة في 42 هدفًا، بعدما سجل 24 هدفًا وقدم 18 تمريرة حاسمة، إلا أن أرقامه في كأس العالم جاءت أقل بريقًا، بعدما اكتفى بتسجيل هدف وصناعة آخر، رغم دوره البارز في صناعة اللعب وبناء الهجمات.

وتمنح مواجهة الأرجنتين وإسبانيا بُعدًا إضافيًا للصراع على الكرة الذهبية، إذ قد يكون التتويج بلقب كأس العالم العامل الحاسم في سباق الجائزة، نظرًا للقيمة الكبيرة التي تمثلها الإنجازات الدولية في تقييم المرشحين.

كما يطمح ميسي إلى إنهاء البطولة متوجًا بالحذاء الذهبي، بعدما يتقاسم صدارة هدافي المونديال برصيد 8 أهداف، بينما يأمل يامال في قيادة إسبانيا إلى اللقب العالمي، لتعزيز حظوظه في التتويج بالكرة الذهبية للمرة الأولى في مسيرته.

وبين أسطورة تسعى لإضافة إنجاز جديد إلى سجلها الحافل، وموهبة شابة تطمح لاعتلاء عرش كرة القدم العالمية، يبدو أن نهائي كأس العالم 2026 قد لا يحسم هوية البطل فقط، بل قد يرسم أيضًا ملامح الفائز بجائزة الكرة الذهبية لهذا العام.

