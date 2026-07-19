منتخب مصر للإسكواش يختتم استعداداته في كندا قبل انطلاق بطولة العالم للناشئين

يختتم منتخب مصر للإسكواش، اليوم الأحد، تدريباته في مدينة تورونتو الكندية، استعدادًا لخوض منافسات بطولة العالم للناشئين والناشئات 2026، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 20 إلى 31 يوليو الجاري، وسط طموحات بمواصلة الهيمنة المصرية على البطولة.

وتشهد النسخة الحالية غياب البطلة المصرية أمينة عرفي، المصنفة الثانية عالميًا للسيدات، بعدما تجاوزت السن القانونية للمشاركة في منافسات الناشئات، عقب بلوغها 19 عامًا.

ويضم منتخب الناشئين كلًا من محمد زكريا، المصنف السابع عالميًا، إلى جانب سيف الدين رفاعي، وآدم حول، ومروان عسل، فيما يمثل منتخب الناشئات كل من مليكة تيمور، ورقية سالم، وبارب سامح، وحبيبة رزق.

ويسعى المنتخب المصري إلى تقديم عروض قوية وحصد أكبر عدد من الألقاب، مستفيدًا من فترة الإعداد التي خاضها اللاعبون قبل انطلاق البطولة في كندا.

في سياق متصل، أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش إقامة بطولة العالم للمحترفين لموسم 2026-2027 في العاصمة البريطانية لندن، خلال الفترة من 27 مارس حتى 4 أبريل من العام المقبل.

