اختبارات القدرات تبدأ اليوم.. التعليم العالي توضح شروط القبول والكليات المطلوبة وطريقة التسجيل

أكد المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل عبد الغفار، أن اجتياز اختبارات القدرات يمثل شرطًا أساسيًا أمام طلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بعدد من الكليات، موضحًا أن الطالب يمكنه التقدم لأكثر من اختبار في أكثر من تخصص علمي وفقًا لرغباته، بالتزامن مع انطلاق الاختبارات اليوم /الأحد/.

وقال عبد الغفار - في مداخلة هاتفية لبرنامج (هذا الصباح) المذاع على قناة (إكسترا نيوز) - "إن القبول بهذه الكليات لا يرتبط بمجموع الطالب فقط، وإنما يشترط اجتياز اختبار القدرات"، لافتًا إلى أن الاختبارات تشمل كليات الفنون الجميلة، والفنون والعمارة، والفنون التطبيقية، والتربية الموسيقية، والتربية الفنية، وعلوم الرياضة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التعليم العالي أن التسجيل لاختبارات القدرات يتم إلكترونيًا عبر موقع الوزارة على مدار 24 ساعة، باستخدام رقم الجلوس والرقم القومي، بما يتيح للطلاب حجز الاختبار في التخصص الذي يرغبون الالتحاق به.

وأشار إلى أن الوزارة وفرت دليلًا تفصيليًا لاختبارات القدرات صادرًا عن المجلس الأعلى للجامعات، يوضح طبيعة كل اختبار والمهارات التي يتم قياسها والأدوات المطلوبة من الطلاب أثناء أداء الامتحان، إلى جانب فيديو توضيحي منشور عبر المنصات الرسمية للوزارة.

وأوضح أن الطالب الذي يتعذر عليه الحضور في الموعد المحدد للاختبار يمكنه تقديم اعتذار إلى الكلية المختصة موضحًا أسباب عدم الحضور، على أن يتم النظر فيه وفقًا للظروف المقدمة.

وأكد عبد الغفار أن الطالب يتوجه إلى مقر الكلية مصطحبًا إيصال الحجز الخاص به، ثم يخضع للاختبار أمام لجان متخصصة تتولى عملية التصحيح، ويتم إعلان النتيجة إلكترونيًا عبر الموقع نفسه الذي تم الحجز من خلاله.



