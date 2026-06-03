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ميناء دمياط يستقبل وفدا دوليا لدراسة جاهزيته كميناء محورى لتموين السفن بالوقود البديل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ميناء دمياط يستقبل وفدا دوليا لدراسة جاهزيته كميناء محورى لتموين السفن بالوقود البديل

ميناء دمياط
ميناء دمياط
زينب الزغبي

استقبل اللواء بحري دكتور أحمد حمدى عبد العزيز نائب رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط وفد شركة HASKONING العالمية، القائمة على إعداد خريطة طريق الوقود البديل في مصر ضمن برنامج GREEN VOYAGE 2050 التابع للمنظمة البحرية الدولية (IMO)، وذلك بحضور ممثلي المكتب الإقليمي للمنظمة البحرية الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وممثلى قطاع النقل البحري واللوجستيات بمصر والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد محمود رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة موبكو ، الربان دكتور ياسر عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية للخدمات البحرية ، المهندس  صادق القاضى المدير الإدارى والأمن لشركة ميثانكس مصر إلى جانب ممثلي كبرى الشركات بميناء دمياط، من بينها شركة دمياط لإسالة الغاز الطبيعي، وشركة دمياط أليانس لمحطات الحاويات، وشركة مينيرفا.

تطوير الميناء 


وفي مستهل اللقاء أكد اللواء بحرى دكتور أحمد حمدى عبد العزيز أهمية الاجتماع باعتباره إحدى الخطوات الرئيسية نحو وضع رؤية واستراتيجية مستقبلية لمصر في مجال الوقود البديل وتموين السفن، مشيراً إلى أن هذه المشروعات تمثل أحد المحاور المهمة لتطوير الموانئ المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية، في ضوء المتغيرات العالمية المتسارعة بقطاع النقل البحري.

جاهزية الموانى


عقب ذلك قدم خبراء شركة HASKONING عرضاً توضيحياً تناول التعريف بالشركة ومجالات عملها، إلى جانب استعراض أهداف الدراسة الجارية لإعداد خريطة طريق وطنية للوقود البديل والتي تستهدف تقييم جاهزية الموانئ المصرية للتحول إلى مراكز لتداول وتموين السفن بالوقود البديل من خلال دراسة الطلب المتوقع على خدمات التموين وأنواع السفن المستهدفة والحركة الملاحية المستقبلية فضلاً عن الأنشطة الصناعية واللوجستية المرتبطة بهذا القطاع الواعد.
وأكد ممثلو الشركة أن اختيار ميناء دمياط ضمن الزيارات الميدانية جاء لما يتمتع به من إمكانات فنية ولوجستية  متميزة تؤهله للقيام بدور محوري في هذا المجال، مشيرين إلى أن الميناء يمتلك العديد من المقومات والبنية التحتية القوية لشركات البتروكيماويات القائمة بالميناء والتي تدعم فرص تحوله إلى مركز إقليمي وعالمي لتداول وتموين السفن بالوقود البديل بمختلف أنواعه.
كما استعرض العرض التقديمي أبرز عناصر القوة التي يتمتع بها ميناء دمياط وفي مقدمتها توافر أنواع مختلفة من الوقود البديل داخل نطاق الميناء والمناطق الصناعية المتاخمة له، إلى جانب جاهزية البنية الأساسية الداعمة لتلك الأنشطة، وهو ما يمنحه ميزة تنافسية مهمة في ظل النمو المتوقع للطلب العالمي على أنواع الوقود البحري منخفض الانبعاثات خلال العقود المقبلة.
وشهد اللقاء مناقشات موسعة بين ممثلي الشركة والجهات المشاركة تناولت أربعة محاور رئيسية لتقييم جاهزية ميناء دمياط لتداول وتموين السفن بالوقود البديل، شملت الحوكمة والتشريعات، والسلامة والأمان، والبنية التحتية، والسوق والطلب المتوقع .
ومن جانبه، أشار ممثل المنظمة البحرية الدولية إلى أن التحول نحو استخدام الوقود البديل أصبح اتجاهاً عالمياً متسارعاً، مؤكداً أن الجهات التي تبادر مبكراً بتطوير بنيتها التحتية وقدراتها التشغيلية ستحقق ميزة تنافسية كبيرة وتتمكن من الاستفادة من الفرص المستقبلية التي يوفرها هذا القطاع.
واختتم الوفد زيارته بجولة بحرية داخل الميناء تم خلالها استعراض الإمكانات التشغيلية واللوجستية الحالية، إلى جانب مشاهدة عدد من المشروعات القومية الجاري تنفيذها، كما شملت الجولة مجمع البتروكيماويات والأرصفة التابعة له، بما في ذلك أرصفة الغاز الطبيعي والميثانول ، وذلك للاطلاع على المقومات الفعلية التي يمتلكها ميناء دمياط لدعم أنشطة الوقود البديل وتموين السفن مستقبلاً.
وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية التي تنفذها الشركة الاستشارية الدولية بعدد من الموانئ المصرية لإعداد خريطة طريق متكاملة للوقود البديل، بما يدعم جهود الدولة نحو التحول الأخضر وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل البحري المستدام وخدمات تموين السفن بالوقود النظيف.

دمياط محافظ دمياط ميناء دمياط حسام فوزى

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