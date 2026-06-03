المحافظ هيجيلك.. حسام فوزي يبحث شكاوى ومطالب أهالي دمياط

بحث الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، شكاوى ومطالب المواطنين ، خلال لقائه معهم اليوم بمقر المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين برأس البر، وذلك في إطار المبادرة التى أطلقها " المحافظ هيجيلك " والتى تهدف إلى خلق قنوات مباشرة للتواصل مع أهالي المحافظة من خلال انتقاله كل أسبوع إلى المراكز والمدن لبحث مطالبهم والاستماع إلى احتياجاتهم ، للتخفيف عن كاهلهم أعباء التنقل إلى الديوان العام بمدينة دمياط .

لقاء مواطنين

وجاء لقاء اليوم بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط واللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد و المستشار محمد عبد الوهاب رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، و ممثلى القطاعات المختلفة المعنية بالمطالب والشكاوى التى تقدم بها المواطنين.

الاستماع الى المواطنين

حيث حرص " الدكتور حسام الدين فوزى " على الاستماع الى المواطنين وبحث مطالبهم مع المعنيين خلال اللقاء ، وقام بتسليم نماذج و بيانات صلاحية ونماذج ٨ لطلبات التصالح فى مخالفات البناء، و التوجيه بالتيسير على المواطنين لنهو إجراءات الحصول على معاش تكافل وكرامة، كما وجه بسرعة دراسة الموقف الخاص بعدد من الحالات وتحديد المستحقين لتوفير وحدات سكنية للأسر الأولى بالرعاية



وأكد " محافظ دمياط " حرص المحافظة على خلق قنوات مباشرة للتواصل مع أهالي المحافظة وتلبية مطالبهم وحل مشاكلهم .



و نوهت محافظة دمياط مجددًا على أن آلية العمل بالمبادرة تتطلب فقط توجه المواطن إلى المركز التكنولوجي التابع لمدينته لتقديم طلب رسمى يتضمن اسم ورقم هاتفه و سرد المشكلة او الطلب لضمان تسجيل البيانات بدقة وتوجيهها إلى الجهات المختصة فور استلامها.

وعلى صعيد آخر،، تفقد " المحافظ " المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، لمتابعة منظومة آلية تلقى الطلبات ومعدلات الإنجاز بها.